"Мы бы так не рисковали": Зеленский объяснил, почему нельзя брать паузу в войне против РФ

По словам украинского лидера, если дать паузу противнику, то через 2-3 года РФ может снова напасть на нашу страну.

Власти Украины не планируют устраивать перерыв в войне с РФ не предвидится. Если предоставить России временное затишье, это будет выгодно лишь ей, но совсем не Украине. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время заявлений по результатам переговоров с президентом Эстонии президент Аларом Карисом.

Как отметил украинский лидер, временное затишье на украинской территории не означает приостановку военных действий, и это не ведет к установлению политического диалога с Российской Федерацией или другими сторонами. Этот перерыв приносит выгоду исключительно России.

"Мы понимаем объемы, сколько всего они производят сегодня дронов, артиллерии в сутки. Мы видим чего им не хватает, мы видим большой дефицит дронов и с артиллерией, и с ракетами", — пояснил Зеленский.

Президент также заявил, что РФ регулярно закупает дроны в Иране в больших размерах, а также договаривается о поставках ракет с КНДР.

Он подчеркнул, что после полномасштабного вторжения в Украину российские склады оказались пустыми, и поэтому текущее временное затишье не представляет собой просто замороженный конфликт. Это лишь временное ожидание, которое будет благоприятствовать интересам России.

"Они не успевают. Да, вы правы, мир тоже не успевает наполнять склады Украины. Но мир сегодня помогает Украине, а у России есть дефицит. Дать паузу, рискнуть, дать 2-3 года России — она потом может переехать нас, мы бы так не рисковали и слава Богу, что все это решается в Украине и поэтому пауз в пользу России точно не будет", — подчеркнул он.

Напомним, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Эстонию. По приезду его встретил глава Министерства иностранных дел Маргус Цахкна.