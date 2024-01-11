Мобилизация в Украине: могут ли принять на работу без военного билета

Принимать на работу или учебу военнообязанных могут только после того, как они придут в ТЦК и встанут на учет.

Во время военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные должны придерживаться определенных правил учета. В соответствии с Кодексом законов о труде Украины при заключении трудового договора гражданин обязан подать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного госсоцстрахования, а также соответствующий военно-учетный документ. Об этом сообщила правовед Галина Токмач во время консультации на B2B Consult

В общем, в соответствии с Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, чтобы вести персональный воинский учет государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации проверяют у граждан при приеме на работу (учебу), имеют ли они военно-учетный документ. Или, как отметила юрист, осуществляют проверку отражения в электронной форме информации, которая есть в таких документах, которые могут предъявляться с использованием приложения "Дія".

На работу только после воинского учета

Юрист отметила, что принимать на работу (учебу), взять на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов могут только после того, как их взяли на воинский учет в районных (городских) ТЦК и СП, органах СБУ, подразделениях Службы внешней разведки.

"Военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава является документом, удостоверяющим личность военнослужащего (военнообязанного, резервиста) и определяет принадлежность его владельца к выполнению воинского долга. Это предусмотрено в Положении о военном билете лиц рядового, сержантского и старшинского состава", — отметила она.

Правовед отметила, что военнослужащий может передавать военный билет другим физическим или юридическим лицам только при условии, что он получит оформленную расписку о получении соответствующими физическими или юридическими лицами такого билета.

Что делать, если у ТЦК изъяли военный билет

По словам специалиста, в случае изъятия документа работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки нужно обратиться к руководителю ТЦК с заявлением о возвращении изъятого военного билета, так как он нужен для трудоустройства. Также она советует обратиться как в устной, так и в письменной форме.

При условии, если это было сделано безосновательно, то надо ссылаться на это, потому что военный билет является собственностью военнообязанного и он несет ответственность за его хранение.

Согласно Конституции Украины правовой порядок в Украине основывается на принципах, согласно которым никто не может быть принужден делать то, что не предусмотрено законодательством.

Напомним, на фоне проклятия законопроекта о мобилизации народный депутат Украины Вадим Ивченко заявил, что прежде чем призывать людей к службе, нужна мотивация в виде финансового обеспечения. По словам нардепа, Кабмин должен "прийти и сказать, чем будет обеспечиваться мобилизация Министерства обороны", которую планируют провести для Вооруженных Сил Украины.

Напомним, Верховная Рада будет рассматривать законопроект о мобилизации 11 января. Депутат Алексей Гончаренко объяснил, что это означает.

10 января стало известно, что оборонный комитет ВР предложил изменить законопроект о мобилизации. В частности, предложения касаются отсрочек, электронных повесток и увольнения с военной службы.