Ракеты, черные дроны и баллистика: как РФ меняет тактику обстрелов Украины, — CNN

Украинские военные отмечают, что враг по-новому применяет дроны-камикадзе. Они летят зигзагами, кружатся или зависают в небе.

Россия начала новый год с массированных обстрелов Украины. Враг использовал весь воздушный арсенал от баллистических ракет до дронов. Об этом сообщает CNN.

Во время массированного удара Россия использовала: крылатые ракеты, баллистические ракеты, аэробаллистические "Кинжалы" и дроны-камикадзе. Международные аналитики считают, что российские удары имеют целью преодолеть ограниченную противоракетную оборону Украины. 8 января было сбито 18 из 51 ракеты.

Кроме многообразия оружия РФ испытывает новые тактики. Например, иранские дроны "Шахед" красят в черный цвет, чтобы замаскировать изделие на фоне ночного неба. Также на некоторых беспилотниках оккупанты переместили выхлоп с задней части на переднюю, чтобы сбить с толку зенитные расчеты, которые применяют тепловизионные прицелы, рассказал один из бойцов.

Есть информация, что Россия получила реактивные "Шахеды", которые значительно быстрее передвигаются. В Воздушных силах предполагают, что из-за мощного двигателя масса боевой части стала меньше. Изменились и траектории полетов российских дронов-камикадзе.

"Раньше они летали по одной траектории, а сейчас — зигзагами. Беспилотник может лететь, потом кружить, зависать, полностью снижаться, потом подниматься где-то на полкилометра, потом резко лететь вниз. Они сейчас очень маневренные, их надо видеть и уничтожать", — сказал Ясинский об иранских "Шахедах".

Мобильные группы ПВО — это то, на что рассчитывает Украина в защите гражданского населения от российских атак, пишут авторы. Кроме пулеметов они имеют американские ПЗРК Stinger. Несмотря на свой он они остаются эффективным комплексом. Каждое сбитие дрона спасает украинскую жизнь или инфраструктуру.

Напомним, в ночь на 11 января РФ ударила по гостинице в Харькове. Пострадало 13 человек.

9 января министр МИД Дмитрий Кулеба привел аргументы,почему Киеву нужно больше ПВО прямо сейчас.