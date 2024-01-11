"Обреченные на холодную смерть": на ВОТ враг выдает уголь в обмен на паспорт РФ, — ЦНС

По информации координаторов подполья, значительное количество оккупированных сел находится без электроэнергии. Однако и эту ситуацию противник использует для своих планов "изменения демографической ситуации" в регионе.

Россияне пообещали выдавать жителям временно оккупированной части Херсонской области уголь в обмен на получение паспорта страны-агрессора. Об этом в четверг, 11 января, сообщили в Центре национального сопротивления.

"Захватчики придумали новый способ побудить украинцев на временно оккупированных территориях получать паспорт РФ", — говорится в пресс-службе.

По информации координаторов подполья, на ВОТ Херсонщины враг выдает льготный уголь, но только при наличии российского паспорта.

В ЦНС отмечают, что таким образом, украинцы без паспорта, которые не могут приобрести себе топливо самостоятельно, "обречены на холодную смерть".

Сейчас, как отмечают в пресс-службе, на временно оккупированной территории минусовая температура, а значительное количество сел — без электроэнергии из-за "неспособности оккупационной администрации обеспечить жизнедеятельность региона".

"Однако россияне даже эту ситуацию цинично используют для своих планов изменения демографической ситуации в регионе", — отмечают в Центре национального сопротивления.

Напомним, 22 декабря в ЦНС сообщали, что на оккупированных территориях Донецкой области возникла критическая ситуация с поставками тепла и электроэнергии.

21 декабря в ЦНС сообщали, что на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации. По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.

20 декабря сообщалось, что РФ уничтожает угольную промышленность в Донецкой области и должна шахтерам не менее 200 миллионов рублей. Координаторы подполья заявили, что только за 2023 год из шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10 процентов от их общего количества.