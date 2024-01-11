Трехсторонний меморандум: страны НАТО договорились о разминировании Черного моря (фото)

Документ был подписан представителями оборонных ведомств Турции, Румынии и Болгарии. Цель договора — более эффективная борьба с минной опасностью в Черном море.

В четверг, 11 января, три страны из блока НАТО — Турция, Румыния и Болгария — подписали меморандум о совместной операции по разминировании акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Турции.

"Меморандум о взаимопонимании между целевой группой по противоминным мерам в Черном море" или MCM Black Sea подписали министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, министр обороны Румынии Ангел Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

"Мы совместно решили подписать меморандум между тремя странами с целью более эффективной борьбы с минной опасностью в Черном море путем улучшения нашего тесного сотрудничества и координации", — отметил Гюлер.

В свою очередь румынский министр заявил, что агрессивность Москвы и пренебрежение ею норм международного права создают проблему не только в черноморском регионе, но и в более глобальном масштабе. Тилвар выразил надежду на будущее партнерство прибрежных стран НАТО в обеспечении безопасности Черного моря и евроатлантического региона.

Как отметили по этому случаю обозреватели Defence Express, планы по совместным операциям этих стран обсуждались еще в прошлом году, а подписание меморандума является только первым шагом на пути к реализации планов.

Относительно технической стороны вопроса, эксперты сообщили, что страны-участницы договора могут задействовать около 20 тральщиков, из которых наиболее совершенными являются турецкие, класса Aydın. Таких машин всего шесть единиц. Румыния может предоставить также тральщиками Sandown, который ранее был в составе британских ВМС.

Ранее мы цитировали слова капитана запаса первого ранга ВМС Украины Андрея Рыженко, который высказался по поводу минной опасности в Черном море. По его словам, на полное разминирование акватории уйдет много лет, а на разминирование портов, а также торговых и транспортных путей потребуется несколько месяцев.