Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации, — Умеров

По словам министра обороны Украины Рустема Умерова новый текст писали с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Министерство обороны Украины заявило, что готово вносить на согласование Правительства новую редакцию законопроекта по совершенствованию мобилизации. Об этом в четверг, 11 января, сообщил министр обороны Рустем Умеров в Facebook.

"Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки", — говорится в сообщении.

По словам Умерова, новую редакцию законопроекта готовы отправить на согласование Кабинета министров уже в ближайшее время.

"Готовы выносить его на согласование правительства в ближайшее время. Этот закон нужен обороне нашего государства и каждому воину, который сейчас на фронте. Нужен как можно быстрее", — подчеркнул министр.

Кроме того, он отметил, что представители всех фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств работали полгода над мобилизационным законопроектом.

По его словам, обновленный законопроект, в частности, должен установить четкий срок службы по мобилизации, ведь украинские военнослужащие "нуждаются в ротациях и отпусках".

"Воинам надо дать возможность отдохнуть. Это справедливо. Освобожденным из плена надо дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, будут нуждаться как минимум в нескольких месяцах отпуска. Это честно. Срочников надо наконец отпустить домой. Это правильно", — добавил Умеров.

Также он подтвердил, что после регистрации законопроекта в парламенте команда Минобороны, главнокомандующий Валерий Залужный, начальником Генштаба Сергей Шаптала участвовали в обсуждениях и закрытых совещаниях.

"Объясняли необходимость этого решения. Услышали и учли все предостережения", — заверил Умеров.

По словам министра обороны, сейчас "критически важные" для государства вопросы мобилизации, воинского учета и проведения ротаций "политизируются и тормозятся", что является "недопустимым во времена большой войны".

Законопроект о мобилизации: что известно

Напомним, 25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают изменения в мобилизации в Украине и нововведения относительно воинского учета граждан. В документе правительство, в частности, предлагало снизить возрастной порог с 27 до 25 лет, сократить перечень категорий, не подлежащих мобилизации, а также рассылать повестки в ТЦК по электронной почте.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что некоторые положения нового законопроекта правительства по мобилизации и военной службы ограничивают права граждан Украины и нарушают принципы Конституции.

11 января Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.