Рядом с Москвой: партизаны "Атеш" разведали центр контроля космического пространства РФ (видео)

По данным подполья, весь периметр территории военной части был тщательно охраняем вооруженными нарядами, а вдоль забора развернули караульный пост.

Украинские партизаны провели разведку военной части в Подмосковье. Об этом 11 января сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш".

Агенты побывали в районе подмосковного поселка Ногинск-9, где находится военная часть №28289, которая представляет собой 145-й центр контроля космического пространства и, вероятно, ответственна за контроль воздушного пространства Москвы.

Партизаны отметили, что весь периметр территории военной части был тщательно охраняем вооруженными нарядами, а вдоль забора развернут караульный пост.

"Мы продолжаем разведку и поиск способов нанести максимальный ущерб Военно-космическим силам России. Дальше по этой части вас ждет интересное развитие событий", — говорится в сообщении.

Вылазки "Атеш" на объектах в Подмосковье и остальной России

Отметим, что это уже не первая вылазка партизан на объекты стратегического значения в районе Москвы. 9 января агенты побывали возле 820-го центра предупреждения о ракетных атаках в селе Тимоново.

Ранее, 3 января, партизаны "Атеш" побывали в городе Ногинск Московской области, где им удалось разведать информацию о технике и вооружении подразделения. Сообщалось, что один из агентов призвался на службу в эту воинскую часть.

Кроме того, 20 декабря сообщалось, что украинское подполье проникло на завод в Туле, где оккупанты изготавливают оружие и боеприпасы. Среди задач подполья — добыть техническую документацию оборонного предприятия.

16 декабря сообщалось, что "Атеш" провел разведку в Главном управлении Росгвардии в Москве, которое расположено на улице Твердовского, 2, корпус 2.

14 декабря стало известно, что украинские партизаны провели успешный ночной рейд по улицам Москвы, в частности "Атеш" проник в воинскую часть Национальной гвардии России, которая расположена на улице Проектируемый проезд 4579, 56. Подполью удалось отснять несколько "интересных материалов", их уже передали Вооруженным силам Украины.

11 декабря в партизанском движении "Атеш" рассказали о разведке воинской части Росгвардии в Котовске Тамбовской области. Партизанам удалось завербовать российского офицера из строевой части, он поделился важными списками и информацией.