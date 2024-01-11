"Атеш" побывал на аэродроме РФ в Крыму: какую технику обнаружили партизаны (фото)

На военном объекте враг проводит ремонтные работы некоторых бортов. Также на аэродроме отсутствует постоянная охрана, рассказали в украинском подполье.

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Украинское подполье провело разведку на аэродроме в Евпатории во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в партизанском движении "Атеш" в Telegram.

"Наш агент проник на аэродром оккупантов в Евпатории и успешно провел разведку", — говорится в сообщении.

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На аэродроме партизаны обнаружили российский ЗРГК "Панцирь-С1", несколько самолетов Бе-12 и Ан-12. Также на объекте враг проводит ремонтные работы некоторых бортов. Кроме этого, "Атеш" заметил отсутствие постоянной охраны всей территории.

Также подполье поделилось координатами объекта РФ в Евпатории — 45.217859, 33.391138.

Аэродром РФ в Крыму

В партизанском движении отметили, что не перестают следить за противником и находят новые военные объекты по всей территории полуострова.

"Мы не дадим р*шистам использовать аннексированные территории в своих преступных целях", — добавили в "Атеш".

Напомним, 10 января в партизанском движении "Атеш" рассказали об обнаружении места расположения российских военных в Черноморском во временно оккупированном Крыму. Оккупанты обустроили свою базу на старом винзаводе, который давно находится в нерабочем состоянии. На территории базы было обнаружено до пяти единиц КамАЗов, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик.

3 января в "Атеш" сообщили, что обнаружили радиолокационную станцию ВС РФ в Севастополе в Крыму. По информации партизан, это могла быть мобильная радиолокационная станция обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".