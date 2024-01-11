Остановки Белгорода начали укреплять бетонными блоками и мешками с песком (фото)

В соцсетях опубликовали фотографии укреплений в городе. Возле остановок видны уложенные блоки и мешки, а также работающая строительная техника.

Остановки общественного транспорта в Белгороде укрепляют бетонными блоками и мешками с песком. Подобные мероприятия в городе Шебекино, который находится еще ближе к границе Украины, проводятся уже с лета. Об этом пишет местный Telegram-канал "Блэтгород".

Остановки в Белгороде

Авторы поста поделились фотографиями укреплений, которые, как сообщается, заметили на улицах Конева и Королева. На других кадрах возле остановок видны уложенные бетонные блоки, мешки с песком, а также строительная техника.

Остановки в Белгороде Остановки в Белгороде Остановки в Белгороде

Вечером 4 января в российском Белгороде объявлялась воздушная тревога. На следующий день показали последствия "прилетов" в городе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сбиты десять воздушных целей, но без пострадавших не обошлось.

Представители МИД Франции прокомментировали удары по территории Белгорода, назвав военные объекты на территории РФ законными целями. Журналисты считают, что заявления французского правительства могут повлиять на реакцию международного сообщества, а в будущем — на дипломатические дискуссии и решения.

Напомним, что российские войска обстреляли Харьков ракетами. В итоге поврежден детский оздоровительный центр. По словам главы ОВА Олега Синегубова, россияне использовали зенитные ракеты С-300 — их запускали с территории Белгородской области.

Также сообщалось, что эксперт рассказал о действиях российских войск в районе Харькова и Купянска. Военный обозреватель Константин Машовец заявил, что группировка "Белгород" российских войск выполняет задачи по сдерживанию Сил обороны Украины на Харьковском направлении.