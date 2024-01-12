"Халатное отношение": у ВСУ проблемы с фортификационными сооружениями, — DeepState

По словам аналитиков, ситуация с обороной оставляет желать лучшего даже на самых сложных участках. Также в DeepState рассказали, какова обстановка на разных направлениях фронта.

У Сил обороны Украины наблюдаются проблемы с инженерно-фортификационными сооружениями (ИФС). Об этом сообщили аналитики группы DeepState.

В отчете от 12 января говорится, что ситуация оставляет желать лучшего даже на самых сложных участках фронта.

"Продолжается халатное отношение к ИФС. Даже на самых угрожающих участках, где у врага есть шансы выйти на оперативное пространство, система обороны оставляет желать лучшего", — сказано в отчете.

Аналитики заявили, что от ИФС напрямую зависят жизни бойцов.

Кроме того, в отчете также говорится о ситуации на различных участках фронта.

Авдеевское направление

В DeepState сообщили, что возобновились попытки врага наступать в Степовом. Россияне потеряли 2 танка и 90% штурмовиков. Также ВС РФ сокнцентрировались на давлении южнее насосной станции. Кроме того, в последние дни оккупанты демонстрируют активность в Первомайском, атакуют окрестности Георгиевки. Силы обороны отражают все атаки.

Сватовское направление

По словам аналитиков, зафиксированы очередные попытки врага улучшить тактическое положение возле Синьковки и Тернов, но ситуация не изменилась. Возобновились активные наступательные действия россиян с применением бронетехники в Серебрянском лесничестве.

Бахмутское направление

Эксперты заявили, что враг возобновил штурмовые действия возле Богдановки и пытается отбить утраченные осенью позиции у Клещиевки и Андреевки.

Таврическое направление

В DeepState сообщили, что оккупанты продолжают при помощи техники наступать на Крынки на левом берегу Херсонской области, однако атаки успешно отбиваются.

"Враг устраивает охоту на что угодно, что способно плавать. Соответственно, параллельно с попытками вытеснить Силы Обороны по плацдарму продолжаются удары по нашей логистике", — написали аналитики.

На остальных направлениях, как отметили эксперты, ситуация не изменилась.

Ранее сообщалось, что пилот ВСУ сбил российский дрон во время дуэли. С помощью китайского дрона оккупационные войска наводили удары артиллерии по позициям Сил обороны Украины.