Использовали корабли, самолеты и подлодки: США и Британия ударили по 10 объектам в Йемене (видео)

По словам журналистов, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков-хуситов. Байден и Риши Сунак также подтвердили удары.

Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". Об этом сообщает CNN.

По словам журналистов, удары были нанесены по более чем 10 объектам. Так, атакованы были места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы боевиков.

Официальные лица США сообщили, что во время атаки ракеты запускали с истребителей, подводных лодок и кораблей. Как рассказал источник, американцы использовали подлодку USS Florida, которая вошла в Красное море еще 23 ноября.

Джо Байден подтвердил удар по Йемену

Позже президент США Джо Байден подтвердил удары по Йемену. Соответствующее сообщение появилось на сайте Белого дома.

"Сегодня по моему указанию вооруженные силы США — совместно с Великобританией и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов — успешно нанесли удары по ряду объектов в Йемене, которые повстанцы-хуситы использовали для того, чтобы поставить под угрозу свободу судоходства на одном из самых важных водных путей мира", — написал Байден.

По его словам, удары являются ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. В результате 27 нападений на международное коммерческое судоходство пострадали более 50 стран. Экипажи из более чем 20 стран подверглись угрозам или были взяты в заложники в результате актов пиратства. Более 2000 судов были вынуждены отклониться от курса, чтобы избежать Красного моря.

"А 9 января хуситы предприняли самую крупную на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей", — заявил американский президент.

Он также отметил, что в прошлом месяце Соединенные Штаты начали операцию "Страж процветания". Была создана коалиция из более 20 стран, приверженных защите международного судоходства и сдерживанию атак хуситов в Красном море. Кроме того, Штаты присоединились к более чем 40 странам, осудившим нападения хуситов.

Премьер Риши Сунак подтвердил участие Великобритании

Как сообщает издание Sky News, Британские Королевские ВВС также нанесли точечные удары по военным объектам в Йемене.

"Несмотря на неоднократные предупреждения международного сообщества, хуситы продолжали совершать нападения в Красном море, в том числе против военных кораблей Великобритании и США", — сказал Риши Сунак.

По его словам, были предприняты ограниченные, необходимые и пропорциональные действия в целях самообороны.

"Королевский флот продолжает патрулировать Красное море в рамках многонациональной операции "Страж процветания", чтобы сдержать дальнейшую агрессию хуситов", — процитировали журналисты главу британского правительства.

Удары США и Великобритании по Йемену: что предшествовало

Как пишет Sky News, в Красном море суда регулярно подвергаются преследованиям и нападениям со стороны повстанческой группировки хуситов, которую поддерживает Иран. По словам повстанцев, их атаки нацелены на все корабли, которые, по их мнению, связаны, управляются, принадлежат, имеют флаг или следуют в Израиль или из Израиля.

Йемен на карте Фото: Google Maps

Ранее на этой неделе Хуситы из Йемена запустили 21 ракету и беспилотники, которые были сбиты военно-морскими силами США в Красном море. Это подтверждает Центральное командование США. Так, во вторник около 21:15 в Йемене было применено 18 ударных беспилотников.