Запустили управляемые бомбы: Минобороны Британии поделилось деталями атаки на Йемен (фото)

В Минобороны Великобритании заявили, что британские самолеты атаковали два объекта хуситов. Одним из них была площадка в Бани на северо-западе, а вторым — аэродром в Абсе.

В ночь на 12 января четыре самолета Typhoon FGR4 использовали управляемые бомбы Paveway IV для нанесения ударов по Йемену. Об этом сообщили в Минобороны Великобритании.

Сообщается, что самолеты взлетали при поддержке танкера-дозаправщика "Вояджер". Таким образом были нанесены удары по двум объектам боевиков. Одним из них была площадка в Бани на северо-западе Йемена, которая использовалась хуситами для запуска разведывательных и ударных дронов.

Вторым местом, как сообщили в ведомстве, стал аэродром в Абсе. Разведка показала, что он использовался для запуска как крылатых ракет, так и беспилотников над Красным морем.

"При планировании ударов особое внимание уделялось минимизации любых рисков для гражданского населения, и любые такие риски были дополнительно смягчены решением о нанесении ударов в ночное время. Подробные результаты ударов оцениваются, но первые признаки свидетельствуют о том, что способность хуситов угрожать торговому судоходству подорвана", — сообщили в Минобороны Британии.

Что такое бомбы Paveway IV

Paveway IV — это двухрежимная бомба с GPS / INS и лазерным наведением. Оружие представляет собой комплект наведения с бомбой Mk 82 с повышенной бронепробиваемостью. Paveway IV поступили на вооружение Королевских ВВС в 2008 году. Впервые были использованы во время операции "Херрик" в Афганистане.

Paveway IV Фото: Wikipedia

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене ракетами "Томагавк". Так, были атакованы более 10 объектов боевиков. Срени них места хранения и запуска дронов, ракет, а также радиолокационные системы. Официальные лица США сообщили, что во время атаки ракеты запускали с истребителей, подводных лодок и кораблей. Как рассказал источник, американцы использовали подлодку USS Florida, которая вошла в Красное море еще 23 ноября.