"Сама себя обстреливает": у Зеленского рассказали, когда в РФ могут начаться мятежи (видео)

По мнению Михаила Подоляка, советника руководителя Офиса президента Украины, когда в медиа уменьшится уровень искусственной "пессимизации", а также будут тактические поражения, в РФ начнутся негативные социальные процессы.

Несмотря на отсутствие альтернативной информации в России, вера в единого и непоколебимого лидера теряется. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента, в интервью для "24 Канала" высказал свое мнение.

Он обратил внимание на то, что единства и лояльности среди россиян все меньше. Проблемы в городах с отоплением, самообстрелы Воронежа, Калуги, Белгорода и других регионов способствуют уменьшению доверия к российской власти.

"Россия сама себя обстреливает, потому что она так воюет", — пояснил он.

Подоляк также отметил, что в РФ за два года войны вернулись раненые и инвалиды. Возвращаются заключенные, которых в свое время вытащили из-за решетки и отправили на фронт. Теперь такие единицы в России считаются "героями", а криминальная ситуация на территории страны только ухудшается.

"Все это вместе приведет к социальным потрясениям в России", — считает советник председателя ОПУ.

По его мнению, определенное единство в России держится на их вере в то, что Украина и Запад сломаются. Второе — они держатся на том, что существенных тактических поражений нет, а линия фронта не обвалилась.

По его словам, когда в медиа уменьшится уровень искусственной "пессимизации", а также будут тактические поражения, в РФ начнутся негативные социальные процессы. Первой стабильность может посыпаться в маленьких городах, где пройдут масштабные манифестации против власти. Как следствие — это потянет реакцию и будет цепочкой соответствующие процессы и в других регионах.

Напомним, 12 января в ОП ответили на статью Time и рассказали, чего хочет РФ. Михаил Подоляк сказал, что война в Украине ведется за доминирование демократий в мире. Если Россия победит, то авторитет демократических стран резко упадет.