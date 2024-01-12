Дальнобойщик пытался вывезти сына-уклониста за границу в спальном мешке: как его наказали

Суд учел искреннее раскаяние обвиняемого, его положительную характеристику и несудимость и заменил приговор в три года лишения свободы на годовой испытательный срок.

Жолковский районный суд Львовской области вынес решение в отношении мужчины, который пытался пересечь границу с "нелегалом" — 21-летним сыном. Соответствующее решение опубликовано 8 января в Едином государственном реестре судебных решений.

По информации следствия, в октябре 2023 года водитель грузовика Renault спрятал 21-летнего военнообязанного сына в спальном мешке и пытался вывезти его за границу в Польшу через КПП "Рава-Русская — Хребенное". При этом сам водитель мог пересечь границу законным образом.

"Свои действия объясняет волнением за судьбу своего сына, поскольку переживал, что его могут мобилизовать. В содеянном раскаивается, просит строго не наказывать", — говорится в постановлении.

Суд признал подозреваемого виновным по ч. 1 ст. 332 УК Украины и назначил три года лишения свободы. Однако решил, учитывая характеристику подозреваемого, его несудимость и искреннее раскаяние, освободить от отбывания наказания, заменив заключение на год испытательного срока. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном порядке.

На сына обвиняемого составили админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы в соответствии с ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили десять "уклонистов" из разных областей Украины, которые хотели незаконно покинуть территорию страны на лодке. За такое путешествие мужчины призывного возраста должны были заплатить 5 тысяч долларов с человека. Задержали их неподалеку от госграницы на берегу реки Днестр.

Кроме того, 27 декабря сообщалось о задержании 16 мужчин, которые пытались незаконно выехать из Украины в Словакию. Они предпринимали попытки пересечения границы как группами, так и индивидуально.