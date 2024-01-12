Дополнительная мотивация: во Львове будут выплачивать премии по 50 тысяч грн новобранцам ВСУ

Соответствующее решение, по словам мэра Андрея Садового, приняли на заседании Исполкома. Премию в размере 50 тысяч гривен он назвал дополнительной мотивацией и поддержкой защитников.

Каждому, кто решил подписать контракт с военными частями Десантно-Штурмовых войск и подразделениями морской пехоты, будут выплачивать 50 тысяч гривен. Об этом в Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Решение приняли сегодня на соответствующем заседании Исполкома. Мэр отметил, что это дополнительная мотивация и поддержка для украинских защитников.

"50 тысяч гривен от общины Львова", — заявил Садовый.

Мобилизация в Украине — подготовка к службе

В Украине и в дальнейшем продолжается всеобщая мобилизация. Боец 24-й ОМБр Вячеслав Журба дал совет мужчинам, как подготовиться к службе в армии. По его словам, если человек изъявил желание служить в определенной бригаде, то может собрать вещи и обратиться в ТЦК самостоятельно. Он отметил, что есть ротации. Все зависит от направления, наличия личного состава, но нужно понимать, что в рядах украинского войска служат не только пехотинцы.

Напомним, 7 января артиллерист из "Вовків Да Вінчі" высказался о мобилизации в Украине и предупредил об опасности, которые могут возникнуть во время войны. По его словам, нужно мобилизоваться, чтобы не потерять страну. На фоне обсуждения мотивации для защиты своей земли боец призвал вспомнить Вторую мировую войну. По словам воина, мобилизация очень нужна, потому что бойцов меньше и тех людей, которые есть сейчас на фронте, нужно заменять. Через несколько месяцев они вернутся в армию, но им нужен отдых.