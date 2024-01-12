"Это дает надежду": Украина вытеснила российский флот на юго-восток Черного моря, — Буданов

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы.

Регулярные нападения на Черноморский военно-морской флот РФ вынудили оккупантов отступить в юго-восточную часть региона для восстановления нормального судоходства Украины. Северная часть теперь находится под контролем Украины. Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

По его словам, украинские войска постоянно атакуют военный флот и портовые сооружения ВС РФ.

"Поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", — сказал он.

Согласно его заявлению, северную часть Черного моря, включая газодобывающие платформы, контролирует Украина.

"Морские экспортные маршруты, имеющие огромное значение для нашей экономики, снова активны, несмотря на наличие рисков", — отметил Буданов.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины напомнил о проведении первых высадок украинских военных на территории временно оккупированного Крыма в 2023 году, что вызвало удивление, поскольку некоторые ранее считали такие операции невозможными.

"Это дает надежду — особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", — сообщил он.

Напомним, 10 января в партизанском движении "Атеш" рассказали об обнаружении места расположения российских военных в Черноморском во временно оккупированном Крыму. Оккупанты обустроили свою базу на старом винзаводе, который давно находится в нерабочем состоянии. На территории базы было обнаружено до пяти единиц КамАЗов, машина связи "ГАЗ-66" и УАЗик.

3 января в "Атеш" сообщили, что обнаружили радиолокационную станцию ВС РФ в Севастополе в Крыму. По информации партизан, это могла быть мобильная радиолокационная станция обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах 55Ж6М "Небо-М".