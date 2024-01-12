Возле Купянска бригада с Волыни заняла позиции россиян при поддержке танка и БМП CV-90 (видео)

Слаженная работа подразделений позволила получить результат на поле боя, где захватчики потеряли обустроенные траншеи и окопы.

Штурмовики 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого сумели захватить позиции российских оккупантов в районе Купянска. Подробности Сухопутные войска Вооруженных сил Украины сообщили в Facebook.

Благодаря поддержке тяжелой техники бойцам удалось приблизиться к месяцу, где находились захватчики. Применялись танк и БМП CV-90 шведского производства. Впоследствии пехота зачистила позиции.

"Слаженная работа. Штурм вражеских окопов", — говорится в сообщении.

14 бригада ВСУ на фронте

Украинские защитники из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого 1 декабря 2023 года уничтожили танки и пехоту российских оккупантов. Сначала бойцы ликвидировали первый танк. Впоследствии был уничтожен второй.

Российская пехота также пыталась пройти дальше, скрываясь среди деревьев, но украинские воины зафиксировали их передвижение. Впоследствии благодаря артиллерии захватчиков уничтожили. Остался только один оккупант, который бросился наутек.

Воины 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого 24 ноября ликвидировали российскую технику и личный состав оккупантов. Бойцы показали, как ликвидировали миномет 120-мм калибра. Уничтожено было и БМП с пехотой и танк, КАМАЗ и автомобиль.

16 ноября подразделение сумело остановить наступление российской тяжелой бронетехники. Бойцы волынской бригады применили ПТРК Javelin и поразили первую БМП, а другая — наехала на мину. Экипаж вражеского танка, увидев это, пытался убежать.

Напомним, в марте 14 бригада взяла на вооружение трофейный броневик войск РФ. Военные отметили, что оккупанты из РФ специально повредили машину перед тем, как ее оставить. Восстанавливать "Тигр" помогли волонтеры.