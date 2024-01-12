Допустили ошибки: РФ хотела провозгласить 2023-й "победным" годом, — ГУР

По словам главы разведки Кирилла Буданова, российские войска не имеют реальных военных успехов, а изготовляемые ими снаряды низкого качества.

Ракетные атаки, совершенные Россией, могут быть связаны с стремлением страны провозгласить 2023 год как "год победы". Об этом сообщил начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Le Monde.

Но, по словам Буданова, наступления ВС РФ не сопровождаются реальными военными успехами, поскольку оккупанты часто допускают ошибки, а производимые ими снаряды имеют низкое качество, несмотря на увеличение их числа.

По его утверждению, причина проведения ракетных ударов Россией в конце 2023 и начале 2024 года является достаточно банальной.

"Им хотелось как можно скорее объявить прошлый год победным и перейти к следующему", — отметил руководитель ГУР.

При этом он заявил, что РФ так и не добилась военных успехов, ведь их оружие неточное, хоть и производится в большом количестве.

"Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", — сказал Буданов.

Ранее сообщалось, что 29 декабря комбриг ВСУ рассказал о вероятности глухой обороны в 2024 году. По словам командира 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петра Горбатенко, многие украинцы хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, но это может привести к еще большим жертвам.