Боевой дрон-"пехотинец" уничтожил позицию оккупантов шквальным огнем (видео)

По информации аналитиков Military Journal, дрон 5-й штурмовой бригады работал по российским оккупантам в районе Бахмута.

Украинские защитники направили боевой дрон на позицию российских захватчиков и ликвидировали ее. В Facebook 5-я отдельная штурмовая Киевская бригада сообщила подробности.

На видео можно увидеть, что опытные бойцы управляют техникой. Впоследствии дрон приближается на определенное расстояние и открывает огонь.

Защитники не указали, в какой именно локации произошли события. Они отметили, что уникальные технологии успешно воплощаются в новейших разработках наших изобретателей и помогает бойцам на поле боя.

"Фантастическое будущее уже наступило", — говорится в заметке.

По информации аналитиков Military Journal, дрон 5-й штурмовой бригады работал по российским позициям в районе Железнянского. Это Бахмутское направление.

Фото: Deep State

Уникальные технологии ВСУ

Минобороны в сентябре разрешило применять украинскую турель "ШаБля". Специалисты сообщили, что допустили к эксплуатации сразу три образца модулей "ШаБля". Они применяются для ведения разведки с целью выявления целей на поле боя и поражения живой силы противника, борьбы с легкобронированной техникой и огневыми позициями врага.

В СМИ 18 декабря показали боевой катер, который защищает Киев от атак РФ. Российские военные могут прокладывать маршруты ракет и дронов через реки, чтобы усложнить работу украинских радаров. В Днепре регулярно дежурят бойцы на боевом катере. С начала зимы Россия усилила обстрелы Киева и других городов Украины. Катер Военно-морских сил ВСУ каждую ночь защищает столицу от российских атак, тогда как днем экипаж проводит боевые учения.

Напомним, 12 января возле Купянска бригада с Волыни заняла позиции россиян при поддержке танка и БМП CV-90. Слаженная работа подразделений позволила получить результат на поле боя, где захватчики потеряли обустроенные траншеи и окопы.