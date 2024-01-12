"Трупы через каждые 10 метров": пилот БПЛА рассказал об уничтожении ВС РФ сбросами гранат (видео)

Воин 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады отметил, что оккупанты круглосуточно пытаются штурмовать украинские позиции, высылая личный состав группами из 5-10 человек.

Российские оккупанты уничтожают свой личный состав, высылая его на"мясные штурмы". Кроме того, ВС РФ не забирают погибших побратимов с передовой, а просто "идут по телам" солдат. Больше о тактике российской пехоты и эффективном поражении врага сбросами гранат с дронов рассказал пилот-ударник Сергей в интервью на странице 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады в Facebook.

По словам украинского воина, залогом удачного уничтожения противника является тесное взаимодействие с другими огневыми средствами.

"Мы предотвращаем то, чтобы вот эти враги доходили до наших позиций и уничтожаем их перед ними. Работаем сбросами, работаем разведкой. Мы вылетаем, находим врага и отрабатываем", — рассказывает Сергей.

Также пилот-ударник отметил, что ВС РФ круглосуточно пытаются штурмовать украинские позиции, высылая личный состав группами из 5-10 человек.

"Враг сейчас безжалостно уничтожает свой личный состав, высылая его на мясные штурмы. Они хотели прорваться к нам, взять высоту. Враг круглосуточно пробовал взять наши позиции. Они высылали группы людей по 5-10 человек", — говорит военнослужащий.

Как рассказал воин 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, останавливают оккупантов сбросами гранат с беспилотников.

"Например, была такая ситуация, там где они выслали 10 просто в одной куче, друг за другом, и я в этот момент поймал их со сбросом. Я просто бросил посреди группы гранату. Одного "задвухсотило", а еще троих "затрехсотило", — уточняет пилот БПЛА.

Оккупантов "гонят на смерть": детали

По словам Сергея, в течение недели в некоторых местах накопилось так много тел погибших оккупантов, что в траншее через "каждые 10 метров просто валяются трупы российских солдат и их никто не собирается забирать".

"Когда заходили новые группы, они просто шли по телам своих солдат и втаптывали их в землю. Оккупантов гонят на смерть. Они погибают, не доходя до наших позиций", — говорит он.

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По информации в заметке, военнослужащий Сергей эффективно уничтожает врагов с воздуха, на его счету много сбросов и ликвидации противника.

Кроме того, в бригаде отмечают, что воюет Сергей, чтобы оберегать передний край и не подпускать оккупантов к десантникам, чтобы они не вступали в стрелковые бои.

"Мы оберегаем их, потому что если бы не было передней линии фронта, то п*дары добрались бы до наших родных", — говорит пилот БПЛА.

В 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригаде добавляют, что в 2014 году Сергей "был еще школьником и отправлял рисунки на фронт", а теперь "военного самого вдохновляют защищать Украину детские рисунки".

По информации в заметке, войну пилот БАЛА встретил в Польше, однако, вернулся во Львов и подписал контракт с Десантно-штурмовыми войсками.

Напомним, ранее в Forbes сообщили, что бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт разрабатывает стелс-беспилотник, на который его вдохновили украинские дроны.