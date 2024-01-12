После подрыва Каховской ГЭС в Голой Пристани до сих пор тела лежат под завалами, — ГВА

По словам главы Голопристанской городской военной администрации Светланы Линник, преступные действия российских оккупантов привели к разрушению 30% частного сектора.

После разрушения Каховской ГЭС в июне 2023 года, вызванного умышленным взрывом плотины Вооруженными силами России, тела жертв наводнения до сих пор остаются под завалами разрушенных домов в оккупированной Голой Пристани на Херсонщине. Об этом сообщила начальница Голопристанской городской военной администрации (ГВА) Светлана Линник в комментарии "Радио Свобода".

Линник подчеркнула, что украинским властям точно известно о гибели десяти человек в Голой Пристани в июне прошлого года, но фактическое количество жертв, вероятно, значительно выше этой цифры. Согласно чиновнице, тела многих людей остаются под завалами своих домов.

"Разрушение там очень существенное — процентов до 30 частных жилых домов. Свидетели, которым удалось спастись, рассказали нам, что затопленные дома разрушены и там оставались люди. То есть там очень много еще людей, которые лежат под завалами, под руинами в своих собственных домах. Это и городское население, и сельское население, а также речь идет и о дачных садоводческих обществах, потому что у нас очень большое количество садоводческих обществ. Также там очень много находилось людей, которые не получали ни помощь, ни эвакуацию. Туда оккупанты не пропускали людей. Там очень много будет людей, которых придется нам перезахоранивать и делать эксгумацию, искать родственников тех, кто там погиб", — говорит чиновница.

Ситуация в оккупированной Голой Пристани

Светлана Линник отметила, что ситуация в оккупированном городе сложная. Россия не предоставила "зеленых коридоров" для эвакуации и гуманитарной помощи, а украинцы сталкиваются с постоянными трудностями, такими как отсутствие работы, доходов и получения российских паспортов.

"Сейчас в Голой Пристани и соседних селах осталось около 10 тысяч жителей, хотя до вторжения их было почти 35 тысяч. Ситуация ухудшается ежедневно", — добавила Линник.

Напомним, 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего были затоплены ближайшие населенные пункты. По данным "Укргидроэнерго", гидроэлектростанция не подлежит восстановлению.

По данным американского Института изучения войны (ISW) разрушение плотины Каховской ГЭС в июне 2023 года задержало переход Сил обороны Украины через Днепр для поддержки украинских контрнаступательных операций.

Агентство AP указывало, что РФ заявляла о 59 гражданах Украины, которые утонули на временно подконтрольной ей территории. Однако журналисты выяснили, что только в оккупированном городе Олешки, население которого, по оценкам украинских военных, до разрушения плотины составляло 16 000 человек, количество погибших достигает не менее 100 человек.