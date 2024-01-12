Спустя год после плена: защитник Мариуполя "Смурф" рассказал, как получил статус УБД (фото)

По словам защитника, ему долго отказывали в выдаче удостоверения УБД, ссылаясь на то, что справка о пребывании в плену и документы о ранениях не являются доказательством участия в боевых действиях.

Пограничник ГПСУ Илья с позывным "Смурф", защищавший Мариуполь и "Азовсталь", получил удостоверение участника боевых действий (УБД) спустя почти год после освобождения из плена. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 12 января.

Украинский защитник опубликовал фото удостоверения, а также выразил благодарность своему руководству за помощь в решении этого вопроса и тем, кто придал огласке его ситуацию.

Илья "Смурф" получил статус УБД Фото: Скриншот

"От себя скажу одно: я очень надеюсь что военные не будут иметь проблемы с документами, наградами и не будут стоять в очередях имеющие ранения, чтобы доказать его — что власть будет помогать, заботиться о военных и достойно поощрять их, потому что они отдают самое ценное — свою жизнь…" — написал военный.

В комментарии проекту VATRA Илья отмечал, что провел в российском плену почти 10 месяцев. Обменяли защитника 16 февраля 2023 года. Таким образом, удостоверение УБД он получил спустя почти год после освобождения из плена.

Проблемы с получением статуса УБД: что известно о ситуации "Смурфа"

Защитник с позывным "Смурф" 5 января сообщил на своей странице в Instagram, что не может получить удостоверение УБД из-за бюрократических процедур.

Илья подчеркнул, что с первого дня участвовал в обороне Мариуполя, после чего вышел в плен по приказу главнокомандующего, где провел почти 10 месяцев. Однако при попытке получить статус УБД он столкнулся со сложностями.

Защитник рассказал о сложностях с получением статуса УБД Фото: Скриншот

По словам защитника, для получения удостоверения необходимо предъявить справку об участии в боевых действиях, которую невозможно получить, так как его командир, заполнявший боевой журнал в Мариуполе, пребывает в плену.

"Справка о пребывании в плену не считается документом, подтверждающим участие в боевых действиях. Провели служебное расследование по моим ранениям (где, когда, при каких обстоятельствах получил), получил акты ранений — и мне говорят, что эти документы тоже не считаются подтверждением участия в боевых действиях. Возникает один вопрос. Получается, что не заслужил?" — поделился он.

Напомним, статья 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" предусматривает, что участникам боевых действий предоставляется ряд социальных льгот, в том числе и медицинских.