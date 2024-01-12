"Остановите давление": в ОП объяснили, почему Кремль "буквально кричит" о переговорах

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, санкции продолжают наносить ощутимый ущерб противнику, а потери на фронте лишь увеличиваются. РФ не хочет останавливать агрессию, но нуждается в "передышке".

В последние несколько дней Россия продолжает распространять по всем официальным и не публичным каналам заявления о необходимости мирных переговоров с Украиной. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале рассказал, для чего это делается.

По его словам, один из месседжей противника заключается в том, что Киев нужно заставить перестать сопротивляться и сесть с Москвой за стол переговоров, чтобы договориться о чем-то.

В то же время, активно распространяется и другой месседж, который носит в себе различные угрозы, в том числе и ядерные.

"Возвращение к крайне неадекватным угрозам применить ядерное оружие, которые прямо на камеру высказывает экс-президент, заместитель председателя Совета безопасности РФ Медведев. Не будем говорить об очевидной психической неадекватности авторов такой "дипломатической стратегии". Также не будем давать оценку субъектности самого Медведева. Отметим очевидную слабость, истеричность, желание получить передышку, которые просматриваются в этих российских сообщениях", — написал Михаил Подоляк.

Отдельно он рассказал об объективной ситуации, которая сейчас фиксируется. В первую очередь нельзя отрицать, что российская экономика продолжает нести существенные потери благодаря международным санкциям и это не дает Кремлю возможности продолжать финансирование войны в том объеме, в котором ему хотелось бы.

Также советник главы ОП добавил, что инфраструктура противника во многих российских регионах продолжает разрушаться изнутри, а ВС РФ несут большие потери на поле боя. Из этого Михаил Подоляк делает вывод, что пауза и снижение давление необходимо именно Москве, чтобы накопить новые резервы и силы, поэтому она "буквально кричит" об этом.

"Для Украины и ее союзников это знак действенного эффекта, который имеют сопротивление ВСУ и западные санкции. В этот критический момент удары по оккупантам и экономические ограничения надо только усиливать. Это единственная дорога к миру. Все остальное — путь к масштабированию войны", — подытожил советник главы Офиса президента.

Напомним, 10 января сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг заявления Кремля о срыве мирных переговоров между РФ и Украиной. По его словам, он лишь выразил опасения Владимиру Зеленскому по этому поводу, ведь любая сделка с Владимиром Путиным будет ужасной.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Владимир Путин не закончит войну, пока мы все вместе не закончим его. По его словам, цель Кремля — полная оккупация Украины и есть еще четыре страны, которым это может грозить в будущем.