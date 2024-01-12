Выстрелил 6 раз: в Николаевской области военный мог застрелить замкомандира, — СМИ

По словам представителя специализированной прокуратуры Андрея Клепова, выстрелы осуществлялись из автомата, который был закреплен за бойцом ВСУ. После преступления он покончил с собой.

В населенном пункте Березнеговатое Николаевской области боец ВСУ мог расстрелять заместителя командира роты, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает издание "НикВести" 12 января.

В комментарии журналистам руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клепов подтвердил трагедию, которая произошла еще 7 января.

По его словам, около 21:00 старшина роты не менее 6 раз выстрелил в командира из собственного автомата, что в результате и привело к его гибели.

"К сожалению, информация подтвердилась. В поселке городского типа Березнеговатое военнослужащий, старшина, произвел около 6 выстрелов из закрепленного за ним автомата у заместителя командира роты. На место был выезд для осмотра, допрошены свидетели. Выясняем", — заявил Андрей Клепов.

Отдельно было отмечено, что досудебное расследование осуществляется следственным управлением ГУ Национальной полиции Николаевской области, а процессуальное руководство осуществляет местная специализированная прокуратура в области Южного региона.

Ими было открыто уголовное производство по квалификации статьи 1 части 115 "Умышленное убийство". О предварительных результатах расследования на момент публикации материала не сообщалось.

Напомним, 1 декабря сообщалось, что в Киеве жестоко убили военного. По информации следствия, бойца ВСУ убил его знакомый из Винницкой области. Подозреваемого задержали и доставили в СИЗО, ему грозит до 15 лет заключения.

11 декабря сообщалось, что в Хмельницкой области на 9 лет посадили мужчину, который убил военную медсестру. Суд также постановил взыскать с мужчины 800 тысяч гривен моральной компенсации в пользу матери погибшей женщины.