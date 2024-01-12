Не выполняли боевые задачи: в 35-й ОБрМП поделились деталями о смерти двух бойцов ВСУ

По информации командования, для предотвращения будущих подобных трагедий было начато служебное расследование. Погибшие военнослужащие были недавно мобилизованы.

В Николаевской области военнослужащий застрелил заместителя командира роты, а потом совершил самоубийство. Это произошло в 35-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Командование поделилось некоторыми новыми подробностями на своей странице в социальной сети Facebook.

Трагический случай действительно произошел, говорится в сообщении, и в результате двое военнослужащих скончались. Командования бригады выражает свои соболезнования родным и близким.

Представитель ВСУ, действия которого и привели к трагедии, присоединился к подразделению совсем недавно и с самого начала состоял на должности командира отделения.

Находясь в тылу он обеспечивал всем необходимым личный состав, которые и принимал участие в штурмовых действиях. Соответственно, боевые задания военнослужащий не выполнял.

Замкомандира роты, который и был убит, также не брал участие в боях, говорит начальник службы связей с общественностью 35-й ОБрМП Сергей Козачинский в комментарии "Суспiльному". Он выполнял обязанности морально-психологического обеспечения. Оба военнослужащих были мобилизованы недавно.

В командовании добавили, что для предотвращения подобных случаев в будущем было назначено служебное расследование, по результатам которого и будут приняты соответствующие решения.

Напомним, что инцидент произошел еще 7 января. Военный выстрелил не менее 6 раз в заместителя командира роты, после чего сам совершил самоубийство. Выстрелы осуществлялись из автомата, который был закреплен за бойцом ВСУ. Расследование продолжается.