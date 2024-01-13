"Не сбавляют темпов": ВС РФ выбрали тактику истощения ВСУ и готовятся к новой агрессии

ВС РФ демонстрируют преимущество в боеприпасах и быстро восстанавливают потери в технике и живой силе. При этом людей они начинают экономить все больше.

ВС РФ не сбавляют темпов наступления на востоке Украины и двигаются с той же динамикой, что и осенью. ВСУ наносят им урон в технике и живой силе, однако враг быстро восстанавливается, хотя людей уже приходится экономить. Об этом сообщила экс-заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр в своем телеграмм-канале.

По ее словам, количество обстрелов может доходить и до тысячи в день, однако боеприпасов ВС РФ стали использовать чуть меньше. Но даже сейчас у них преимущество в боеприпасах – 6-8 раз. Иногда оно составляет 7-10 раз больше, в зависимости от дня, ситуации и погоды.

С целью экономии личного состава российские военные активно используют "тактику Вагнера", наступая малыми штурмовыми группами. Для украинских бойцов соль ситуации в том, что для уничтожения таких групп приходится тратить столько же боеприпасов, как и для ликвидации больших.

"Их цель сейчас – максимально нас истощить. Чтобы мы не могли создать запасы боеприпасов, не могли подготовить технику и морально сломались. Они действуют так, чтобы мы не успевали восстанавливаться", – объяснила Маляр.

Она добавила, что сейчас оккупанты готовятся к следующему этапу агрессии и формируют новые соединения.

"Оккупанты будут прилагать все усилия, чтобы "дожать" Авдеевку и дойти до Купянска. Для них это важно не столько в военном смысле, сколько для пропагандистских целей и моральной поддержки собственной армии", – подытожила она.

Вместе с наступлением на фронте ВС РФ активно применяют бомбардировщики дальнего радиуса действия и ракеты "Калибр". Оккупанты атакуют объекты оборонной промышленности и инфраструктуру.

Как отметил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, удары по аэродромам говорят о том, что ВС РФ считают для себя опасным появление западных истребителей F-16 в арсенале Вооруженных сил Украины. Россия использует тактику перенасыщения систем ПВО. С наступлением холодов стоит ожидать еще более массированных атак.

Подтверждением его слов стал очередной массированный обстрел Украины утром 13 января.

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