"Мы знаем решение": Буданов рассказал, что мешает наступательным операциям на фронте

По словам начальника украинской разведки, российская экономика может быть слабой, однако страна-агрессор "отнюдь не голодает" и может продержаться еще долго.

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Главными препятствиями для проведения наступательных операций, как для Украины, так и для Российской Федерации, являются плотные минные поля и интенсивное применение беспилотных летательных аппаратов. Об этом сказал начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

На своей странице в Facebook Буданов отметил, что одной из тем разговора с журналистами были факторы, которые могут переломить ситуацию на фронте. По его словам, активное применение дронов сделало невозможным проведения наступательных действий с обеих сторон. Еще одной причиной является плотность минных полей, которой не было со времен Второй мировой войны.

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"Мы знаем решение для беспилотников — это электронные средства противодействия. Для мин необходимо специализированное оборудование", — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что по сравнению с предыдущими годами, во второй половине 2023 года оккупанты начали наращивать количество боеприпасов собственного производства, однако качество российских снарядов снизилось.

По словам начальника разведки, Украина нуждается в большем количестве снарядов и артиллерийских систем. Он подчеркнул, что речь идет не только о новых технологиях, но и о более старых системах, так как "вопрос количества – важен".

Буданов также выразил мнение, что нынешних западных санкций против России недостаточно.

"Экономика может быть слабой, но страна отнюдь не голодает. С такими темпами она может продержаться довольно долго", — заявил он.

Напомним, 12 января партизанском движении "Атеш" сообщили, что ВС РФ серьезно окопались в Крыму. По данным партизан, в 15 километрах от Евпатории российские оккупанты расположили почти целую роту.

По данным Института изучения войны от 11 января, ВС РФ также могут готовиться к "решающему штурму" Авдеевки. При этом аналитики не наблюдают никаких признаков, свидетельствующих о том, что враг сможет достичь оперативного значительного прогресса в этом районе.