Наступление ВС РФ на Харьков: генерал рассказал, может ли оно быть успешным

Владимир Путин хочет продемонстрировать миру, что якобы РФ отвечает на обстрелы своей территории, рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

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Экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что существует вероятность того, что Вооруженные силы Российской Федерации попытаются наступать на Харьковщине. Об этом он сообщил в интервью OBOZ.UA.

Он отметил, что возникают вопросы относительно успешности такой попытки.

"Мы помним, на какие успехи рассчитывала Россия в начале вторжения. Блицкриг, быстрая война. И мы знаем, чем это кончилось", — сказал Игорь Романенко.

Романенко считает, что российский президент Владимир Путин хочет использовать фактор Белгорода (якобы защита города от обстрелов) с пропагандистской целью, а именно якобы РФ может быстро ответить и атаковать. В частности, Путин будет использовать любой повод для этого, в частности накануне президентских выборов. Также это делается для того, чтобы продемонстрировать миру, что РФ отвечает на обстрел своей территории.

Несмотря на это, Белгород — место, откуда враг наносит удары по Харькову, однако в России не упоминают того, что ВСУ бьют по их пусковым установкам С-300, рассказал Романенко.

"Таким образом, вероятность того, что они пойдут таким путем, есть. Но об успехах говорить не приходится. Потому что, если это будет происходить, мы будем готовиться и действовать соответствующим образом", — добавил он.

Аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 9 января сообщили, что в России заговорили о широкомасштабной наступательной операции на Харьковщине, для создания 15-километровой "буферной зоны". По словам пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова, РФ якобы сделает все, чтобы "предотвратить украинский огонь с закрытых позиций в Белгородской области".

9 января начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что россияне не имели успехов на Купянском направлении, а украинские военные находятся в обороне и пытаются улучшить свое тактическое положение. Он считает, что харьковчанам можно быть спокойными.