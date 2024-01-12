Наступ ЗС РФ на Харків: генерал розповів, чи може він бути успішним

Володимир Путін хоче продемонструвати світові, що нібито РФ відповідає на обстріли своєї території, розповів ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко.

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Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що існує ймовірність того, що Збройні сили Російської Федерації спробують наступати на Харківщині. Про це він повідомив в інтерв'ю OBOZ.UA.

Він зазначив, що виникають питання щодо успішності такої спроби.

"Ми пам'ятаємо, на які успіхи розраховувала Росія на початку вторгнення. Бліцкриг, швидка війна. І ми знаємо, чим це скінчилося", — сказав Ігор Романенко.

Романенко вважає, що російський президент Володимир Путін хоче використати фактор Бєлгорода (нібито захист міста від обстрілів) з пропагандистською метою, а саме нібито РФ може швидко відповісти та атакувати. Зокрема, Путін використовуватиме будь-який привід для цього, зокрема напередодні президентських виборів. Також це робиться для того, аби продемонструвати світові, що РФ відповідає на обстріл своєї території.

Попри це, Бєлгород — місце, звідки ворог завдає удари по Харкову, проте в Росії не згадують того, що ЗСУ б'ють по їхніх пускових установках С-300, розповів Романенко.

"Таким чином, ймовірність того, що вони підуть таким шляхом, є. Але про успіхи говорити не доводиться. Тому що, якщо це відбуватиметься, ми готуватимемося і діятимемо відповідним чином", — додав він.

Аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 9 січня повідомили, що в Росії заговорили про широкомасштабну наступальну операцію на Харківщині, для створення 15-кілометрової "буферної зони". Зі слів прессекретаря РФ Дмитра Пєскова, РФ нібито зробить усе, щоб "запобігти українському вогню із закритих позицій у Бєлгородській області".

9 січня начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо розповів, що росіяни не мали успіхів на Куп'янському напрямку, а українські військові перебувають в обороні та намагаються покращити своє тактичне становище. Він вважає, що харків'янам можна бути спокійними.