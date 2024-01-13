Массированная ракетная атака РФ по Украине 13 января:: что известно о жертвах и разрушениях (фото)

Украина снова подверглась массированной ракетной атаке со стороны российских военных. Сейчас соответствующие службы в разных регионах страны оценивают ущерб от обстрелов.

Утром 13 января ВС РФ снова нанесли массированный удар по Украине. Под ракетными ударами оказались Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Хмельницкая области. По информации мониторинговых каналов, противник поднял в воздух 6 бортов ТУ-95мс, 6 бортов ТУ-22М3, 5 бортов МиГ-31К, СУ-34 и СУ-35, а также запустил баллистику с Крыма. Ракеты летели на Днепр и Днепропетровскую область, Запорожье, Черниговщину, Полтавщину, в Ровенскую и Хмельницкую области.

Днепр и Днепропетровская область

На Днепр и Кривой Рог оккупанты запустили "Кинжалы". По информации главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, с пяти часов утра в области было громко несколько раз.

Ночью область находилась под артиллерийским обстрелом.

"Агрессор дважды направил артиллерию на Никопольщину. Выпустил более полудесятка снарядов. Обстрелы пришлись на районный центр и Красногригорьевскую общину. Люди невредимы", – говорится в сообщении.

Позже он добавил, что две крылатые ракеты были сбиты в Криворожской районе силами ВК "Восток".

Фото: Скриншот

Также, по словам Лысака, есть прилеты в Днепре. Сейчас на месте работают соответствующие службы и устанавливается ущерб. Никто из людей не пострадал.

Фото: Скриншот

Черниговская область

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил о работе ПВО в области. По его словам, в области есть повреждения, и соответствующие службы выехали на место происшествия. Обошлось без пострадавших.

Позже полиция области опубликовала фото из Чернигова, где обломки сбитой ракеты упали в частном секторе, повредив несколько жилых домов и нежилых помещений, одно из которых было практически полностью разрушено. Во дворе, ближайшем к эпицентру происшествия, от взрыва погибла собака хозяев. Люди уцелели.

Полтавская область

ПВО с утра работала и в Полтавской области. Враг запустил ракеты в направлении Кременчуга. Одна из них упала во двор частного дома и не разорвалась. Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, повреждено хозяйственное сооружение, но обошлось без пострадавших.

Фото: Скриншот

Сумская область

Под ударом оказалась и Сумская область. Враг атаковал Шостку сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х22. В результате атаки окупантов получила ранение 47-летняя гражданская женщина. Взрывной волной повреждено около 26 домов. Сумская областная прокуратура проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Сумская областная прокуратура

Хмельницкая область

По сообщению Хмельницкой ОВА, как и в других регионах, атакованных ВС РФ, в области работала ПВО.

"Есть сбитие воздушной цели в пределах Хмельницкой области. По имеющейся информации, объекты критической инфраструктуры и гражданское население не пострадали", – заявили в администрации.

В Кировоградской и Ровенской области отработала ПВО.

Работу украинских защитников неба отметила Бриджит Бринк, посол США в Украине. Она сообщила, что вынуждена была с утра прятаться в убежище вместе с другими киевлянами во время очередной атаки гиперзвуковыми ракетами и поблагодарила украинские силы противовоздушной обороны за сбитые российские ракеты и спасенные жизни.

Посол США Бриджит Бринк поблагодарила украинскую ПВО за спасенные жизни

Итоги от Воздушных Сил ВСУ Украины

Во время атаки 13 января было уничтожено 8 крылатых ракет. Всего РФ применила 40 ракет и дронов.

Россия запустила по Украине:

7 зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской обл;

3 ударных БпЛА "Shahed-136/131" из Курской области;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска –Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

6 крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской обл. – рф.;

6 баллистических ракет "Искандер-М" из районов Джанкой, Чауда – Крым;

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная Херсонщина);

4 управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянской область – РФ).

Фото: Воздушные силы ВСУ

Более 20 всех перечисленных средств воздушного нападения, не попавших в статистику сбитых, не достигли своих целей вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы!

Ранее Фокус писал, что ВС РФ продолжают наступление на востоке страны и готовятся к новому этапу агрессии.