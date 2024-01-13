"Проблемы с точностью": РФ меняет тактику, ракетные удары будут менее массированные (видео)

По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, ВС РФ имеют большие проблемы с высокоточным вооружением. Ракеты, которые производятся по старым технологиям, имеют проблемы с точностью ударов.

Вооруженные силы Российской Федерации снова меняет свою стратегию обстрелов, переходя к менее массированным ударам. Вероятно, что противник будет использовать для ударов по территории Украины прежде всего БПЛА типа Shahed, уменьшая при этом количество выпущенных ракет. Об этом 13 января заявил генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, заместитель председателя СБУ (2014-2015 годов), директор Агентства реформирования сектора безопасности Виктор Ягун в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Украина столкнулась уже с несколькими волнами массированных ракетных атак, начиная с конца 2023 года и заканчивая утренним обстрелом 13 января 2024 года.

"Если посмотреть на то, что происходит с обстрелами Украины, посмотреть статистику, то четко виден период накопления — октябрь, ноябрь и начало декабря. Накопление — до 300-400 единиц ракетной техники, которую можно использовать буквально за четыре или пять массированных ударов", — отметил Ягун.

Генерал-майор обратил внимание на то, что часть техники изготовлена буквально в четвертом квартале 2023 года, то есть фактически с конвейера.

"Часть ракетного вооружения, как выяснилось, вообще не российского производства, возможно, из Северной Кореи. Специалисты убеждены, что, действительно, было накопление для возможности продемонстрировать какую-то силу", — сообщил Виктор Ягун.

Он считает, что сейчас Россия намерена перейти к менее массированным обстрелам и не еженедельно, возвращаясь к применению прежних стратегий.

"Это означает использование комбинированных ударов, в основном "Шахедами" и, частично, до 10 ракет — не более, и то не каждую неделю", — подчеркнул он.

Однако, Ягун предположил, что РФ, возможно, снова начнет накапливать ракетный потенциал. Противник может готовиться к новым массированным ударам по территории Украины, в частности, для особых, по их мнению, дат.

"Есть знаковые моменты, на которые они могут обратить внимание, но, думаю, что каких-то массовых ударов не будет. У России действительно большие проблемы с высокоточным вооружением. Наша разведка подтвердила, что даже те ракеты, которые производятся по старым технологиям, у них огромные проблемы с точностью ударов", — подытожил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун.

Напомним, 13 января спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат озвучил результаты обстрелов Украины. Он отметил, что качество российских ракет снизилось.

Кроме того, эксперты рассказали о местах запусков дронов-камикадзе. По словам представителя ГУР МО Украины Андрея Черняка, для ударов по территории Украины ВС РФ, кроме беспилотников, используют также комплексы С-300 и корабли-носители крылатых ракет.

Ранее Фокус писал, что в результате утренней атаки есть прилеты в нескольких регионах Украины. Обошлось без погибших, но в Шостке, Сумской области, ранена 47-летняя женщина.