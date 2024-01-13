В Раде могут рассмотреть новый законопроект о мобилизации через несколько дней, — нардеп (видео)

По информации народного депутата Егора Чернева, парламентарии еще не видели нового текста законопроекта о мобилизации.

Верховная Рада ждет изменений, которые Кабинет министров Украины планирует внести в законопроект о мобилизации, чтобы подать его на рассмотрение парламента. Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" 13 января уточнил Егор Чернев, народный депутат, заместитель председателя комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки

Он отметил, что профильный комитет ждет Кабмин как субъект представления законопроекта.

"Если министр (обороны. — Ред.) Умеров говорит, что он уже готов, я думаю, это может занять несколько дней на прохождение всех необходимых внутренних процедур в Кабмине и регистрации на сайте Верховной Рады", — отметил Чернев.

Относительно изменений, которые должны быть внесены в законопроект, народный депутат подчеркнул, что сейчас парламенту неизвестны подробности и нового текста документа депутаты не видели. Что касается самого законопроекта, то он вероятно находится в Кабмине или Министерстве обороны.

Кабмин забрал законопроект на доработку

Напомним, что 11 января Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады законопроект об изменении правил мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы.

После того, как проект не был принят на заседании парламента, глава Минобороны Рустем Умеров заявил о готовности внести на согласование Кабмина его новую редакцию. Он отметил, что в законопроект внесены все предложения, согласованные с депутатами в рабочем порядке, в частности на заседаниях профильного комитета.

Напомним, 12 января президент Украины Владимир Зеленский высказался относительно законопроекта о мобилизации. По словам главы государства, законопроект о мобилизации должен быть справедливым. Президент также отметил, что еще не ознакомился с конечным вариантом документа.

Также у Зеленского спрогнозировали, когда будет принят закон о мобилизации. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что изменения — неизбежны. Он раскритиковал депутатов за "маленькую попытку пройти между капельками".