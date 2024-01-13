"Геймченджеры в этой войне": Федоров призывает украинцев собирать FPV-дроны дома

По словам министра цифровой трансформации, украинцы могут пройти бесплатное обучение и собирать беспилотники собственноручно.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился ко всем гражданам Украины и призвал их пройти бесплатный курс по самостоятельной сборке FPV-дронов в домашних условиях. Об этом он сообщил в Facebook.

"Украинцы постоянно создают крутые инициативы, чтобы помочь Силам обороны. Хочу рассказать об одной из них – проект "Народный дрон" от Victory Drones фонда технологической помощи Dignitas. Это инженерный курс, который научит вас, как дома собрать 7-дюймовый FPV-дрон", — написал он.

По словам Федорова, в процессе обучения все учасники получат доступ к лекциям через платформу Zoom, где будут присутствовать специально обученные лекторы. Также будет предоставлен список компонентов, необходимых для сборки, и рекомендации по инструментам и материалам, которые нужно приобрести.

"В дополнение к этому, вы сможете присоединиться к сообществу инженеров, где можно получить советы и задать вопросы", — добавил он.

Как объяснил министр цифровой трансформации, беспилотник проходит проверку качества сборки и испытания с весом и, в случае успешной сдачи теста, отправляется на фронт на помощь военным.

Федоров подчеркнул, что обучение является полностью бесплатным.

По его словам, участники курса уже передали свыше 100 беспилотных аппаратов военным. Из них более 80% успешно прошли проверку со стороны инструкторов Victory Drones. Министр отметил, что данный показатель является весьма высоким для пилотной сборки.

"FPV-дроны стали геймченджерами в этой войне. Присоединяйтесь к проекту – и будьте вовлеченными в победу", – призвал он.

Пост Федорова

Напомним, что в Украине появились дроны-камикадзе типа FPV, которые могут выполнять боевые задачи в условиях недостаточной видимости и даже ночью. Дрон качественно передает картинку на монитор оператора и четко заснимает даже человеческие фигуры. Такого качества удалось достичь за счет того, что технику оснастили тепловизионной камерой.

А в ноябре 2023 года стало известно, что россияне начали использовать FPV-дроны даже ночью. Для ночных налетов российские военные, по словам экспертов, могут пользоваться как бюджетными, так и более дорогими камерами, но это пока не полноценные тепловизоры.