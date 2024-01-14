ВСУ поразили ЗРК "Тор" за $60 млн и редкую САУ "Хоста": какие потери понес враг

За сутки Вооруженные силы Российской Федерации потеряли 437 человек и 60 единиц военной техники. Также был уничтожен вражеский склад с боеприпасами, рассказал бригадный генерал Александр Тарнавский.

Украинские военные поразили зенитный ракетный комплекс "Тор" и редкую самоходную артиллерийскую установку 2С34 "Хоста" ВС РФ на Таврическом направлении. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram.

"Поражены ЗРК "Тор" и достаточно редкая российская САУ 2С34 "Хоста", — сказал Александр Тарнавский.

Он отметил, что российские военные продолжают активно наносить авиаудары, в частности в течение субботы, 13 января, противник сбросил 34 управляемые авиабомбы. Большинство из них в Донецкой области. Кроме этого, было зафиксировано несколько случаев задействования для ударов вертолетов Ка-52 и штурмовиков Су-25. Также оккупанты провели 43 боевых столкновений и осуществили 914 артобстрелов.

"Концентрируют усилия в районах Авдеевки и Новомихайловки", — подчеркнул бригадный генерал.

Добавим, что согласно открытым данным, стоимость ЗРК "Тор" составляет около 60 миллионов долларов.

Потери ВС РФ на Таврическом направлении

За сутки на Таврическом направлении российская армия потеряла 437 человек и 60 единиц военной техники, а именно:

танк;

11 ББМ;

десять артсистем;

средство противовоздушной обороны;

27 беспилотных летательных аппаратов;

девять автомобилей;

единицу специальной техники.

Также был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Напомним, 8 января стало известно, что на Донецком направлении бойцы ССО ВСУ уничтожили российский комплекс орбитального подавления спутников "Тирада-2". Его удалось обнаружить во время разведывательных действий.

5 января в пресс-службе ССО рассказали об уничтожении двух российских САУ "Нона-С". На Запорожском направлении операторы обнаружили вражескую технику и навели огонь HIMARS.