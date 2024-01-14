Цена потерь: Росстат наглядно показал уровень смертности россиян во время войны (фото)
Российские статистики демонстрируют рост количества умерших россиян военнообязанного возраста. При этом не признают, что причиной этого могут быть потери на войне в Украине.
В РФ в 2022 году умерло почти на 50% больше россиян молодого возраста, чем в 2019 году. При этом подавляющее большинство умерших — в диапазоне военнообязанных мужчин, которых мобилизуют для нужд ВС РФ на войне в Украине. О ситуации написали авторы российского канала "Небрехня, т.е факты!", которые основывались на отчете Росстата за 2022 год.
Авторы канала, в котором регулярно публикуют критическую информацию о действиях Кремля, сравнили данные о смертности мужчин и женщин в РФ, которую открыто показывает российское статистическое ведомство. Выяснили, что таким образом можно узнать о "цене потерь", которые несет население России во время вторжения в Украину. Наибольшее количество умерших в 2022 году — среди россиян в возрасте от 20 до 49 лет.
Потери ВС РФ — детали
В исследовании привели инфографику с данными Росстата. В первой таблице — сравнение коэффициентов смертности (то есть количество умерших на 1 тыс. человек). На картинке обвели данные 2019 и 2022 года — наглядно виден рост этого статистического показателя.
На диаграмме, которая показывает рост уровня смертности российских мужчин в 2022 году по сравнению с 2019, можно увидеть рост для лиц от 20 до 49 лет. При этом больше всего умирали 20-25-летние — уровень смертности вырос почти на 50%. Аналогичные высокие потери у россиян в возрасте 25-29 лет — их умирает больше на треть. Другие возрастные группы в первый год вторжения РФ в Украину умирали несколько медленнее — в среднем, их смертность выросла на 7%.
Аналогичная диаграмма по российским женщинам показывает, что в 2022 году стало меньше умирать 25-39-летних россиянок. Рост смертности в старшем возрасте есть, однако он не столь ощутим, как лиц мужского пола.
Отметим, на портале "Если быть точным" можно узнать другие данные из отчета Росстата: каких причин смерти стало больше в 2022 году. Исследователи выяснили, что россияне признали рост количества смертей от "внешних причин". Также авторы портала отметили, что больше всего смертей от внешних причин зафиксировали в Чечне ("плюс" 96%), Ростовской области (+50%), в Дагестане (+40%), в Республике Бурятии (+36%).
Между тем в отчете Генштаба ВСУ по состоянию на утро 14 января указано суммарное число потерь ВС РФ за почти два года войны в Украине — 370 тыс. ORYX-исследователи также отметили, что россияне потеряли в боях за Авдеевку в 10 раз больше бронетехники, чем украинцы. Аналитики западных СМИ ранее указывали, что российское командование потеряло 90% войск, с которыми начинало войну в 2022 году.
Напоминаем, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, россияне планируют мобилизовать еще 450 тыс. человек до осени 2024 года. В то же время в Украине готовятся модернизировать систему мобилизации: дорабатывают законопроект с учетом рекомендаций военных, нардепов и чиновников.