ВСУ подбили два самолета РФ над Азовским морем: связь с А-50 потеряна, — нардеп

Заместитель председателя оборонного комитета Рады Юрий Мысягин утверждает, что Силам обороны удалось поразить А-50 ДРЛО и бомбардировщик ИЛ-22, который после попадания пытался добраться до ближайшего аэродрома и впоследствии исчез с радаров.

Вечером 14 января украинские военные могли поразить два самолета Воздушно-космических сил Российской Федерации над акваторией Азовского моря. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

"Около 21:00 украинскими подразделениями было нанесено огневое поражение по двум самолетам ВКС РФ, а именно самолету А-50 ДРЛО и бомбардировщику Ил-22, которые находились над акваторией Азовского моря", — сказал Юрий Мысягин.

Он отметил, что борт А-50 был сбит, тогда как Ил-22М подбит, он находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома. Однако в районе Керчи после начала снижения исчез с радаров.

В Telegram-канале по мониторингу вражеской авиации monitor сообщили, что в районе Азовского моря была потеряна связь с российским А-50 ДРЛО.

"Потеря связи с вражеским ДРЛО А-50 в Азовском море. Вероятно сбит или поврежден", — говорится в сообщении.

Добавим, что на момент выхода публикации командование ВСУ не прокомментировало новые потери ВКС РФ.

Издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в Силах обороны отметило, что Воздушные силы ВСУ сбили военный самолет ВКС РФ А-50 и повредили Ил-22М11 с бортовым номером 75106.

По информации источника, около 21:10-21:15 14 января самолет А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки. Борт исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации. Позже пилот Су-30 ВКС РФ обнаружил возгорание и падение неустановленного самолета.

Зато борт Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, он был подбит около 21:00 вдоль побережья Азовского моря. Однако самолет планировал совершить посадку в Анапе после поражения, в частности запросил эвакуацию, вызов "скорой" и пожарной машины. Также появился перехват разговора борта с диспетчером аэродрома в Анапе.

Напомним, 17 ноября 2023 года в британской разведке сообщили, что российские военные впервые использовали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. В частности, враг использует эти борта для идентификации целей над территорией Украины для ЗРК С-400.

4 января главный редактор издания Defense Express Олег Катков рассказал, что уменьшить интенсивность ракетных обстрелов ВС РФ по Украине можно, если уничтожить российские самолеты еще на земле.