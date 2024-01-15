Как только замерзнет земля: в ISW рассказали о наступательных планах ВС РФ на фронте

По данным аналитиков, морозная погода пока что сдерживает обе стороны от активных действий на поле боя, однако в ближайшие недели все якобы может измениться. В то же время у противника проблемы с личным составом.

Российские оккупанты могут готовиться к тому, чтобы начать новое наступление на поле боя, однако вероятнее всего оно не будет иметь никакого оперативного успеха. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 14 января.

По данным аналитиков, начнутся активности на поле боя якобы уже через несколько недель. Противник ожидает, когда земля в восточных и южных регионах окончательно замерзнет и попробует продвинуться вперед. Пока что у него такой возможности нет.

Российский литературный критик и теоретик альтернативной истории Сергей Переслегин, продолжают в отчете, уже отмечал, что ВС РФ готовят наступательные действия в период между 12 января и 2 февраля 2022 года. По его мнению, украинские войска якобы к тому моменту "истощатся", обороняя позиции возле Авдеевки в Донецкой области и на левом берегу Херсонской области.

В то же время, российский критик отмечает, что у оккупантов может оказаться недостаточно живой силы для проведения операции, которая прогнозируется. А вот другой российский военный блогер говорит о том, что количество военнослужащих ВС РФ позволяет проводить различные маневры, однако "прорывов" можно не ждать.

Большую роль также может играть морозная погода, которая не позволяет обеим сторонам проводить активную наземную активность, а также использовать артиллерию и беспилотники по всей линии фронта. К примеру, один из росийских военных блогеров заявил о том, что это одна из причин, почему армия противника не может продвинуться на север от населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также у ВС РФ проблемы с авиацией из-за сложных погодных условий, как отмечали в ОК "Юг".

"Низкие температуры в Украине, вероятно, в настоящее время сдерживают операции на фронте, но, скорее всего, создадут более благоприятные условия для механизированных маневров по мере замерзания почвы в ближайшие недели. Российские силы, вероятно, попытаются поддерживать или активизировать локальные наступательные операции на востоке Украины в попытке захватить и удержать инициативу независимо от зимней погоды и условий местности, но не смогут совершить оперативно значимые прорывы", — подытожили в ISW.

Напомним, 14 января сообщалось, что в ВСУ назвали город на Донбассе, который ВС РФ хотят захватить в ближайшее время. По словам офицера пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, личный состав противника будет использоваться для штурмов украинских позиций в районе города Часов Яр. От атак с бронетехникой оккупанты постепенно отказываются.