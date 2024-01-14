Накопили 80 тысяч человек: в ВСУ назвали город, который ВС РФ хотят захватить (видео)

По словам офицера пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, личный состав противника будет использоваться для штурмов украинских позиций в районе города Часов Яр. От атак с бронетехникой оккупанты постепенно отказываются.

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Российские оккупанты продолжают попытки полного захвата Донецкой области и сейчас сосредоточены на одном из важных направлений Донбасса. Об этом заявил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона.

По его словам, речь идет про Бахмутское направление, а именно населенный пункт Часов Яр. Противник атакует позиции украинских защитников и в основном использует пехоту, а не технику.

Примечательно, что на этом участке линии фронта ВС РФ накопили более 80 тысяч человек личного состава, которые и будут продолжать попытки оккупации некогда мирных городов.

"У них ключевое направление – это Часов Яр. Они будут продолжать давить. Это подтверждает то, что они усилили свою группировку. На сегодняшний день оно составляет примерно 80 тыс. личного состава. Сюда они перебросили силы своего добровольческого штурмового корпуса. Мы можем говорить, что они будут пытаться нас продавить", — заявил Олег Калашников.

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Отдельно офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады назвал причину, по которой противник стал реже применять технику. Связано это с большими потерями ВС РФ, ведь с помощью дрона есть возможность обнаружить вражеские колонны.

Соответственно, оккупанты пытаются атаковать украинские позиции малыми группами, вплоть до одного отделения. При этом штурм целыми ротами также продолжает фиксироваться.

"Они пытались и на Авдеевском направлении, и на Бахмутском механизированным компонентом продавить нашу оборону. Но все их механизированные штурмовые колонны были уничтожены, потому что БПЛА разведка все-таки их выявляет и наносится огневое поражение. Поэтому они были вынуждены перейти к таким малым штурмовым группам в составе от отделения до роты", – подытожил Олег Калашников.

Напомним, 12 января сообщалось, что ВС РФ провалили наступление на востоке Украины и все время переносят дедлайны, о чем заявил командующий Сухопутных войск Александр Сырский. По его словам, армия России так и не смогла выйти на стратегические рубежи, как требовало от нее военно-политическое руководство страны.