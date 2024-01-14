Накопичили 80 тисяч осіб: у ЗСУ назвали місто, яке ЗС РФ хочуть захопити (відео)

За словами офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олега Калашнiкова, особовий склад противника використовуватимуть для штурмів українських позицій у районі міста Часів Яр. Від атак із бронетехнікою окупанти поступово відмовляються.

Related video

Російські окупанти продовжують спроби повного захоплення Донецької області і зараз зосереджені на одному з важливих напрямків Донбасу. Про це заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашнiков в ефірі телемарафону.

За його словами, йдеться про Бахмутський напрямок, а саме населений пункт Часів Яр. Противник атакує позиції українських захисників і здебільшого використовує піхоту, а не техніку.

Примітно, що на цій ділянці лінії фронту ЗС РФ накопичили понад 80 тисяч осіб особового складу, які й продовжуватимуть спроби окупації колись мирних міст.

"У них ключовий напрямок — це Часів Яр. Вони будуть продовжувати тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили своє угруповання. На сьогодні воно становить приблизно 80 тис. особового складу. Сюди вони перекинули сили свого добровольчого штурмового корпусу. Ми можемо говорити, що вони намагатимуться нас продавити", — заявив Олег Калашнiков.

У ЗСУ розповіли, де зараз можуть активно себе проявляти російські окупанти Фото: DeepStateMAP У ЗСУ розповіли, де зараз можуть активно себе проявляти російські окупанти Фото: DeepStateMAP

Окремо офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади назвав причину, через яку противник став рідше застосовувати техніку. Пов'язано це з великими втратами ЗС РФ, адже за допомогою дрона є можливість виявити ворожі колони.

Відповідно, окупанти намагаються атакувати українські позиції малими групами, аж до одного відділення. При цьому штурм цілими ротами також продовжує фіксуватися.

"Вони намагалися і на Авдіївському напрямку, і на Бахмутському механізованим компонентом продавити нашу оборону. Але всі їхні механізовані штурмові колони були знищені, тому що БПЛА розвідка все-таки їх виявляє і наноситься вогневе ураження. Тому вони були змушені перейти до таких малих штурмових груп у складі від відділення до роти", — підсумував Олег Калашнiков.

Нагадаємо, 12 січня повідомлялося, що ЗС РФ провалили наступ на сході України і весь час переносять дедлайни, про що заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський. За його словами, армія Росії так і не змогла вийти на стратегічні рубежі, як вимагало від неї військово-політичне керівництво країни.