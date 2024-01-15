Украинские Су-24М могут усилить французскими Mirage-2000D: в чем особенность самолетов

Ударные самолеты Mirage-2000D являются искусственными носителями крылатых ракет SCALP-EG, рассказали эксперты Defense Express.

14 января командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что не исключено, что украинскую авиацию в небе усилит французский бомбардировщик Mirage-2000D. В Defense Express рассказали, чем особенный этот борт.

Ударный самолет Mirage-2000D является искусственным носителем крылатых ракет SCALP-EG и другого управляемого авиационного вооружения.

"Если речь пошла о том, что "не исключена" возможность усиления наших Су-24М самолетами Mirage-2000D, то очевидно речь идет о перспективном намерении в частности увеличить количество носителей западных КР в строю авиации ВСУ", — сказали эксперты Defense Express.

Кроме этого, аналитики обратили внимание то, что руководство MBDA отметило, что для адаптации ракет SCALP-EG под украинские бомбардировщики понадобится "несколько недель", а немцы заявили, что для адаптации крылатых ракет Taurus под Су-24М нужно до шести месяцев. Если Берлин примет решение о предоставлении Украине Taurus, то определенную часть украинских самолетов нужно будет изъять из текущего использования для адаптации под новые крылатые ракеты, поэтому на этот период нужна "подмена", в частности в виде Mirage-2000D.

В Defense Express отметили, в Воздушных силах рассказывали о Mirage-2000D как специализированном ударном самолете, а не абстрактном Mirage-2000D как носителе SCALP-EG, в частности возможны различные колебания, а именно в переговорах с французами.

Эксперты добавили, что в случае с усилением для украинских Су-24М нужно настаивать именно на специализированном ракетоносном варианте Mirage-2000D, а не на других.

Напомним, 14 января командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук заявил, что Украине нужно усилить возможности ударной авиации. По его словам, Украина не может сразу отказаться от эксплуатации советских самолетов, поэтому в небе рядом с МиГ-29 появятся F-16, Су-24М усилит Mirage-2000D, а Су-25 — A-10 Thunderbolt II.

В сентябре 2023 года в СМИ сообщили, что Украина может получить специализированные ударные самолеты Mirage 2000D. В частности, во Франции могло начаться обучение украинских пилотов по системе вооружения Mirage.