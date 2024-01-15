Не энергетика: в ГУР назвали приоритетные цели ВС РФ во время обстрелов Украины

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, противник изменил тактику и начал атаковать украинские объекты оборонно-промышленного комплекса. При этом угроза для критической инфраструктуры остается.

Российские оккупанты продолжают осуществлять массированные ракетные удары по украинским городам, однако в сравнении с прошлогодними обстрелами есть некоторые различия. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МОУ) Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, нынешние ракетные атаки ВС РФ нацелены не на энергетику украинской стороны, как это уже было прошлой зимой, а на объекты оборонно-промышленного комплекса. При этом угроза для энергосистемы никуда не делась.

"На сегодняшний день основные усилия Российской Федерации сосредоточены на уничтожении наших инфраструктурных объектов. Это, прежде всего, объекты нашего оборонно-промышленного комплекса, штабы, системы управления и отдельные подразделения, которые размещаются на линии фронта", — заявил Вадим Скибицкий.

Отдельно представитель ГУР МОУ заявил, что россиянам не удается достигать тех целей, которые они перед собой ставят. Связано это с многими факторами, включая некоторое вооружение. Дело в том, что используемые ракеты "Кинжал" оказались очень неточными и от них в основном страдает мирное население.

Кроме того, в ближайшее время удары по энергообъектам все же могут возобновиться, ведь с большой вероятностью противник продолжает следить за их состоянием.

"Военная разведка четко знает, что они провели анализ для нанесения ударов по нашим энергетическим объектам в 2022-2023 году. Россияне определили наиболее критические объекты, которые могут быть поражены именно ракетным вооружением, а также беспилотными летательными аппаратами", — продолжил Вадим Скибицкий.

Далее представитель ГУР МОУ добавил, что россияне ведут космическую съемку наших энергетических объектов, чтобы в любой момент по возможности их атаковать. Соответственно, угроза никуда не делась.

Напомним, 13 января сообщалось, что РФ меняет тактику и ракетные удары будут менее массированные. По словам генерал-майора запаса СБУ Виктора Ягуна, ВС РФ имеют большие проблемы с высокоточным вооружением. Ракеты, которые производятся по старым технологиям, имеют проблемы с точностью ударов.