"Сиди дома": уклонисты не имеют права жить полной жизнью, — Ким о мобилизации

По словам главы Николаевской ОВА, есть различные обстоятельства, по которым украинцы не хотят служить, однако в первый день полномасштабного вторжения возле ТЦК выстроились огромные очереди.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация и права уклонистов могут быть ограничены, ведь они не выполняют боевые задачи. Об этом заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телеканала "Мы-Украина" 14 января.

По его словам, он за более справедливые процессы мобилизации и если вернуться в период 24 февраля 2022 года, то никто не спрашивал про законы, согласно которым нужно обязательно идти воевать. Огромное количество мужчин выстроились в очередь возле ТЦК, чтобы защищать свой дом.

Сейчас ситуация слегка другая и людей на фронте не хватает. Соответственно, Виталий Ким считает, что права уклонистов могут быть ограничены и в нынешних обстоятельствах это якобы абсолютно нормально.

"Их ловят ТЦК — это нормально. Если ты уклонист, то будь добр, ты не имеешь права жить полной жизнью и кайфовать. Если ты уклонист — сиди дома. Бывают разные обстоятельства: ты боишься или не хочешь принципиально, или что-то другое. Ты должен иметь ограничения, потому что ты не выполняешь то, что выполняют другие", — заявил Виталий Ким.

При этом если взять различные опросы, в частности тех, кто не воюет, продолжает глава Николаевской ОВА, то результаты покажут, что не нужно мобилизовать тех, кто не желает. Политик убежден, что в первую очередь об этом нужно спрашивать тех, кто уже длительное время находится на фронте.

Напомним, 13 января сообщалось, что в Украине действует несправедливое отношение к войне с РФ, на что указал Виталий Ким. По его словам, многое зависит от территориального фактора, ведь чем дальше люди от фронта, тем больше они требуют воевать до победы. Те же, кто находится возле линии фронта, задумываются о переговорах.