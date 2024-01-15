"Гороскоп для рыбы": Захарова отреагировала на статью Bild о войне РФ против НАТО

По словам спикера российского МИД, аналитическая часть "секретного сценария" Бундесвера была якобы предоставлена немецкими коллегами под руководством Анналены Бербок.

В Германии может быть сценарий, согласно которому подготовка к противостоянию России с НАТО может начаться уже в феврале. На это отреагировала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале 15 января.

По ее словам, она прочитала "секретный план" Бундесвера, который был опубликован немецким изданием Bild, которое она считает "инфопомойкой". Прочитанный материал она сравнила с астрологией.

"Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесверу предоставил германский МИД под руководством Бербок", — написала Мария Захарова.

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Издание Bild опубликовало материал со ссылкой на секретные документы Бундесвера, в которых якобы есть сценарий ближайших нескольких лет.

Согласно этим данным в феврале Кремль объявит о мобилизации, чтобы ближе к лету якобы одержать победу над ВСУ. Если это произойдет, тогда в июле 2024 года Москва начнет готовить новые провокации, которые уже затронут страны Балтии и Запад в целом.

В октябре, отмечают авторы материала, противник перекинет свои войска и некоторые ракеты в Калининград, тем самым спровоцировав конфликт возле Сувалкского коридора. Все это может происходить в момент, когда после выборов в США будет отсутствовать президент.

В январе 2025 года, если план будет реализован, начнутся первые вторжения в Беларусь и страны Балтии, в результате чего НАТО нужно будет экстренно принимать решения. Кремль тем временем продолжит искажать реальность и обвинять во всем Запад.

Стоит отметить, что это лишь вероятный сценарий, который может произойти. Украинская сторона никак не комментировала статью на момент публикации материала.

Напомним, 12 января сообщалось, что экс-заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр рассказала об иллюзиях Запада относительно войны. По ее словам, партнерам пора увидеть, что российская агрессия может выйти за пределы Украины уже в скором времени.