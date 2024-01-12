"Эскалация уже происходит": в МИД Литвы придумали "адекватный ответ" НАТО на угрозу РФ

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса, ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, могла бы стать эффективной реакцией на российскую эскалацию.

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Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис высказал мнение, что эффективным ответом на угрозу со стороны России могла бы стать смена расположения ПВО в районах Черного и Балтийского морей. Об этом он сказал на пресс-конференции с румынской коллегой Луминицей Одобеску в Вильнюсе, сообщает LRT.

Еще в средине 2023 года в Альянсе было согласовано создание подобной модели, однако до настоящего времени она не была внедрена. В настоящее время страны Балтии ведут переговоры с потенциальными партнерами, которые могли бы разместить в регионе системы противовоздушной обороны.

"Ротация противовоздушной обороны, которую можно было бы осуществлять как в Черноморском регионе, так и в Балтийском, была бы, на мой взгляд, адекватным ответом на российскую эскалацию, которая уже происходит", – сказал литовский министр.

Он воспомнил о событиях, связанных с падением беспилотных летательных аппаратов РФ в Румынии, а также о случае, когда ракета оккупантов проникла в воздушное пространство Польши.

"Эскалация уже происходит, и эти действия, падение дронов, какими бы непреднамеренными они ни казались, являются эскалацией. Их не было бы, если бы Россия не вела войну против Украины", – сказал Ландсбергис.

Напомним, 11 января Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Латвию, где стало известно о новом пакете военном помощи для Украины. По словам латвийского президента Эдгарса Ринкевичса, Рига продолжит оказывать поддержку Киеву до победы над Россией. Также был подписан дополнительный меморандум о военном сотрудничестве.