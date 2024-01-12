"Ескалація вже відбувається": у МЗС Литви придумали "адекватну відповідь" НАТО на загрозу РФ

За словами міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса, ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, могла б стати ефективною реакцією на російську ескалацію.

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Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив думку, що ефективною відповіддю на загрозу з боку Росії могла б стати зміна розташування ППО в районах Чорного і Балтійського морів. Про це він сказав на пресконференції з румунською колегою Лумініцею Одобеску у Вільнюсі, повідомляє LRT.

Ще в середині 2023 року в Альянсі було погоджено створення подібної моделі, проте до теперішнього часу вона не була впроваджена. Наразі країни Балтії ведуть переговори з потенційними партнерами, які могли б розмістити в регіоні системи протиповітряної оборони.

"Ротація протиповітряної оборони, яку можна було б здійснювати як у Чорноморському регіоні, так і в Балтійському, була б, на мій погляд, адекватною відповіддю на російську ескалацію, яка вже відбувається", — сказав литовський міністр.

Він згадав про події, пов'язані з падінням безпілотних літальних апаратів РФ у Румунії, а також про випадок, коли ракета окупантів проникла в повітряний простір Польщі.

"Ескалація вже відбувається, і ці дії, падіння дронів, якими б ненавмисними вони не здавалися, є ескалацією. Їх не було б, якби Росія не вела війну проти України", — сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 11 січня Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Латвії, де стало відомо про новий пакет військової допомоги для України. За словами латвійського президента Едгарса Рінкевичса, Рига продовжить надавати підтримку Києву до перемоги над Росією. Також було підписано додатковий меморандум про військову співпрацю.