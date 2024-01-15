Сделка на $5,5 млрд: Франция покупает 42 истребителя Rafale

Французский Сенат обеспокоен перспективами проекта авиационной системы будущего — FCAS, которая должна прийти на смену самолетам Rafale. Самолеты нового поколения если и поступят на вооружение, то не ранее 2045 года.

Компании Dassault Aviation заключила контракт с французским агентством оборонных закупок на сумму 5,5 млрд долларов, в рамках которого ВВС Франции получат 24 истребителя Rafale. Об этом сообщили обозреватели Defence News.

Покупка была совершена в тот момент, когда французские законодатели выражают обеспокоенность по поводу франко-германского проекта по разработке авиационной системы будущего FCAS. Сообщается, что преемник Rafale поступит на вооружение не ранее 2045 или даже 2050 года.

"Это отличная новость для нашего суверенитета и безопасности, а также для наших вооруженных сил, которые получат дополнительные Rafale с модернизированными оперативными возможностями", — говорится в заявлении министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню.

Новые самолеты будут соответствовать производственному стандарту F4, — машины будут оснащены ракету средней дальности класса "воздух-воздух" Mica производства MBDA, системами самообороны Spectra, а также двигателями M88 с возможностями форсажа.

По данным министерства, истребители должны получить модернизацию до стандарта F5 в 2030-х годах. При этом Сенат призвал Dassault Aviation начать работу над модернизацией, которая может включать в себя беспилотный летательный аппарат, основанный на европейской программе боевых беспилотников nEUROn, уже в 2024 году.

Обозреватели пишут, что пока FCAS не вступит в строй, Франции нужен первоклассный истребитель для обеспечения воздушного компонента ее ядерного сдерживания, заявил комитет по обороне. Однако по мнению экспертов Defence Express, очень похоже на то, что франко-германский проект по созданию самолета нового поколения скоро попросту развалится.

Напомним, французская компания Dassault намерена продавать свои истребители Rafale в страны Ближнего Востока. Как стало известно в конце октября прошлого года, на французские машины "положила глаз" Саудовская Аравия на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.