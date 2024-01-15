Прекрасно спланированная операция: Залужный подтвердил уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 (видео)

В результате операции в Приазовье россияне потеряли два борта, дальнейшая судьба вражеского экипажа не уточняется. В Воздушных силах пообещали оккупантам продолжение.

Вечером 14 января бойцы Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожили самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления врага Ил-22. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале 15 января.

"Воины Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22", — сказал Валерий Залужный.

Главнокомандующий поблагодарил Воздушным силам за "за прекрасно спланированную и проведенную операцию" в Приазовье.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что спецоперация в Приазовье прошла успешно.

"Минус вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22! Спецоперация в Приазовье прошла успешно. Дальше будет..." — говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили российские самолеты в Азовском море

В воскресенье вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что около 21:00 украинские военные поразили самолеты Воздушно-космических сил РФ. Речь шла о борту А-50 ДРЛО и бомбардировщике Ил-22,.

В СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны рассказали, что самолет А-50 исчез с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации сразу после заступа на дежурство в районе Кирилловки. Борт Ил-22М11 был подбит, после чего планировал совершить посадку в Анапе.

Напомним, 15 января начальница пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что враг знал, что на южном направлении для его авиации существует существенная опасность.