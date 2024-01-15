Ускорение поставок: Швеция заключила контракт с Nammo на выпуск боеприпасов для Украины, — ISW

Соглашение предусматривает увеличение инвестиций в производство артиллерийских боеприпасов в Швеции и сокращение сроков поставок снарядов.

Шведское управление оборонной техники 14 января объявило о подписании контракта с компанией Nordic Ammunition Company (Nammo), предусматривающего увеличение производства и поставок артиллерийских боеприпасов для Украины калибра 155-мм. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 14 января.

"Соглашение направлено на увеличение инвестиций в производство артиллерийских боеприпасов в Швеции и сокращение сроков поставки боеприпасов", — говорится в публикации.

Скандинавские страны — Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания — подписали соглашение о совместных закупках боеприпасов для поддержки Украины в рамках инициативы Северное оборонное сотрудничество. В октябре 2023 года с представителями компании Nammo заключили первый контракт, предусматривающий выпуск артиллерийских снарядов для Украины.

Напомним, что кассетные боеприпасы американского производства уже не столь эффективны для ВСУ. Силы обороны на линии фронта ощущает "снарядный голод", в то же время ВС РФ продолжают наступать и строить укрепления, которые трудно поразить артиллеристам.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили группировку, которая продавала боеприпасы и оружие с фронта. По данным полиции, подозреваемых задержали "на горячем": пытались продать три осколочных гранаты. О подозрении сообщили четырем лицам, которые находятся под стражей.