"Может решиться судьба нации": Шэппс рассказал о сотрудничестве Британии с Украиной (видео)
По словам министра обороны Великобритании, ядерная безопасность в мире под угрозой, ведь некоторые страны продолжают наращивать свой потенциал. Нынешний год может стать переломным.
Лондон продолжит помогать Украине, пока в этом будет необходимость. С начала войны было подготовлено уже 60 тысяч бойцов ВСУ. Об этом во время выступления 15 января заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
По его словам, ядерная безопасность в мире сегодня под угрозой. К России и Китаю присоединились новые ядерные государства, а также те, которые могут стать таковыми в ближайшее время.
К примеру речь пошла про Северную Корею, которая обещает расширить свой ядерный потенциал, а также про Иран, который обогащает уран уже до 83,7%. Это тот уровень, который не имеет никакого гражданского применения.
Также ВС РФ уже используют на войне в Украине иранские беспилотники и баллистические ракеты из КНДР, что также имеет свои последствия для мировой безопасности, говорит британский министр.
Грант Шэппс не верен, что стратегия взаимного гарантированного уничтожения, которая ранее помогала остановить войны, поможет в этот раз, но нужно приложить усилия.
"Поэтому 2024 год должен стать переломным. Для Украины это будет год, когда может решиться судьба нации. Для мира это будет самый демократичный год в истории, когда почти половина населения планеты придет на выборы. А для Великобритании это также должно стать моментом, когда будет решено будущее нашей национальной обороны", — заявил министр обороны Великобритании.
Также продолжится сотрудничество Лондона и Киева. Было собрано примерно 10 стран, которые готовы помочь ВСУ тренироваться и с момента вторжения в 2014 году удалось подготовить не менее 60 тысяч военных.
Накануне в Украину приезжал премьер-министр Риши Сунак, который подписал с украинским президентом Владимиром Зеленский соглашение по безопасности. Британский министр обороны заявил, что это является началом 100-летнего альянса, который будет построен вместе с Киевом. Несмотря на то, что на помощь Украине было выделено 2,5 миллиарда фунтов, эта договоренность "намного больше", чем просто деньги. Сотрудничество будет происходить во многих сферах.
Напомним, 12 января сообщалось, что Украина и Великобритания подписали соглашение по безопасности, которые будут действовать до вступления в НАТО. Согласно соглашению, Великобритания будет обмениваться с Украиной разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.