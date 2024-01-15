Полет в зону невозврата: российский самолет А-50 показали накануне уничтожения (видео)

Советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления летел на низкой высоте над населенным пунктом.

Российский самолет А-50, который уничтожили в Приазовье, могли зафиксировать на видео накануне. Силы обороны юга Украины в Telegram опубликовали подробности.

На видео, предположительно, последний полет российского самолета А-50 за определенное время до ликвидации. Авиасудно летело на низкой высоте над населенным пунктом.

"Именно так выглядел последний полет в зону невозврата", — говорится в заметке.

Уничтожение самолетов РФ в Приазовье

В воскресенье вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин заявил, что примерно в 21:00 украинские военные поразили самолеты Воздушно-космических сил РФ. Речь шла о борте А-50 ДРЛО и бомбардировщике Ил-22.

В СМИ со ссылкой на источники в Силах обороны рассказали, что самолет А-50 исчез с радаров и перестал отвечать на запросы тактической авиации сразу после заступа на дежурство в районе Кирилловки. Борт Ил-22М11 был подбит, после чего планировал совершить посадку в Анапе.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале 15 января подтвердил информацию об уничтожении самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления врага Ил-22. В результате операции в Приазовье россияне потеряли два борта, дальнейшая судьба вражеского экипажа не уточняется. В Воздушных силах пообещали оккупантам продолжение.

Напомним, 15 января военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что Россия в целом может иметь 9 единиц А-50, однако не все из них боеспособны. Эта потеря означает, что Россия будет иметь значительно более ограниченные возможности для разведки в воздушном пространстве Украины.